Detenidos llevaban cartuchos en mochilas: qué se sabe de la balacera entre barristas que dejó un muerto en Pudahuel

Una violenta balacera entre grupos de barristas de Colo Colo y Universidad de Chile dejó un fallecido y un menor de edad con lesiones graves en la comuna de Pudahuel.

El hecho se registró en la intersección de El Salitre con Oscar Bonilla, donde, según Carabineros, ambos grupos se encontraron mientras se desplazaban por el sector.

El mayor Harold Duncker, de la 26ª Comisaría de Pudahuel, detalló que un grupo de hinchas de Colo Colo transitaba por el lugar cuando se topó con un número indeterminado de barristas de Universidad de Chile. “Es en ese momento en que se producen una serie indeterminada de disparos propinados por estos últimos”, explicó.

Producto de los disparos, un hombre recibió un impacto balístico en el tórax. Pese a ser auxiliado y trasladado de inmediato a un centro asistencial de la comuna, falleció minutos más tarde a raíz de la gravedad de la herida. En el mismo incidente, un menor de 16 años, fue alcanzado por un disparo en el glúteo. El adolescente se mantiene con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital.

Tras lo ocurrido, Carabineros desplegó un operativo en el sector que permitió la detención de dos individuos mayores de edad, ambos chilenos, en las inmediaciones del sitio del suceso. De acuerdo con la información policial, uno de ellos portaba en su mochila cuatro cartuchos percutados calibre 9 milímetros, mientras que el segundo mantenía cinco cartuchos del mismo calibre sin percutar.

Además, ambos detenidos llevaban pesas digitales y especies asociadas a droga. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI.