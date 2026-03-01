;

Detenidos llevaban cartuchos en mochilas: qué se sabe de la balacera entre barristas que dejó un muerto en Pudahuel

Un hincha de Colo Colo murió por un impacto de bala, mientras que Carabineros entregó detalles de los sujetos capturados.

Juan Castillo

Tomás Golzio

Agencia Uno

Agencia Uno

Una violenta balacera entre grupos de barristas de Colo Colo y Universidad de Chile dejó un fallecido y un menor de edad con lesiones graves en la comuna de Pudahuel.

El hecho se registró en la intersección de El Salitre con Oscar Bonilla, donde, según Carabineros, ambos grupos se encontraron mientras se desplazaban por el sector.

El mayor Harold Duncker, de la 26ª Comisaría de Pudahuel, detalló que un grupo de hinchas de Colo Colo transitaba por el lugar cuando se topó con un número indeterminado de barristas de Universidad de Chile. “Es en ese momento en que se producen una serie indeterminada de disparos propinados por estos últimos”, explicó.

Revisa también:

ADN

Producto de los disparos, un hombre recibió un impacto balístico en el tórax. Pese a ser auxiliado y trasladado de inmediato a un centro asistencial de la comuna, falleció minutos más tarde a raíz de la gravedad de la herida. En el mismo incidente, un menor de 16 años, fue alcanzado por un disparo en el glúteo. El adolescente se mantiene con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital.

Tras lo ocurrido, Carabineros desplegó un operativo en el sector que permitió la detención de dos individuos mayores de edad, ambos chilenos, en las inmediaciones del sitio del suceso. De acuerdo con la información policial, uno de ellos portaba en su mochila cuatro cartuchos percutados calibre 9 milímetros, mientras que el segundo mantenía cinco cartuchos del mismo calibre sin percutar.

Además, ambos detenidos llevaban pesas digitales y especies asociadas a droga. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad