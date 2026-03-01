VIDEO. Fuegos artificiales habrían iniciado las llamas: violento incendio estructural provoca evacuación en Quilpué
El fuego afectó locales comerciales y generó corte de energía.
Un incendio estructural se desató cerca de las 15:00 horas de este domingo en pleno centro de Quilpué, en la intersección de avenida Los Carrera con calle Serrano, afectando principalmente a un recinto comercial conocido como “mall chino”.
La emergencia obligó a evacuar locales aledaños, incluido un mall cercano y una tienda por departamentos, mientras se desplegaban todas las compañías de Bomberos de la comuna, con apoyo de una unidad telescópica proveniente de Viña del Mar.
De acuerdo a información preliminar principalmente entregada por diversos testigos, el fuego se habría originado tras el lanzamiento de fuegos artificiales o bengalas en la vía pública.
Carabineros confirmó que el incendio fue controlado y que no se reportaron personas lesionadas. Además, se logró evitar la propagación de las llamas a otras propiedades del sector, que presenta alta actividad comercial. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las pericias para esclarecer el origen del siniestro.
