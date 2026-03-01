;

VIDEO. Fuegos artificiales habrían iniciado las llamas: violento incendio estructural provoca evacuación en Quilpué

El fuego afectó locales comerciales y generó corte de energía.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

Un incendio estructural se desató cerca de las 15:00 horas de este domingo en pleno centro de Quilpué, en la intersección de avenida Los Carrera con calle Serrano, afectando principalmente a un recinto comercial conocido como “mall chino”.

La emergencia obligó a evacuar locales aledaños, incluido un mall cercano y una tienda por departamentos, mientras se desplegaban todas las compañías de Bomberos de la comuna, con apoyo de una unidad telescópica proveniente de Viña del Mar.

ADN

AGENCIA UNO

De acuerdo a información preliminar principalmente entregada por diversos testigos, el fuego se habría originado tras el lanzamiento de fuegos artificiales o bengalas en la vía pública.

ADN

Carabineros confirmó que el incendio fue controlado y que no se reportaron personas lesionadas. Además, se logró evitar la propagación de las llamas a otras propiedades del sector, que presenta alta actividad comercial. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las pericias para esclarecer el origen del siniestro.

