Temblor sacude la zona norte de Chile hoy: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

Pasadas las 17:00 horas de este domingo, un temblor se registró en la zona norte de Chile.

Según dio a conocer el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 5,6.

En tanto, su epicentro se ubicó a 47 kilómetros al noreste de Calama, en la región de Antofagasta.

Las autoridades se encuentran evaluando posibles afectaciones a personas o daños a infraestructura y servicios básicos.

El temblor, registrado a las 17:05 horas, también se percibió en localidades como Mejillones y Tocopilla.