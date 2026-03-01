Donald Trump advierte a Irán con poder “nunca antes visto” si responde a ofensiva de EE.UU. e Israel

La escalada en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este domingo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a Irán con una ofensiva de gran magnitud si responde a los recientes bombardeos ejecutados por Washington y Israel.

Según los reportes difundidos, los ataques habrían provocado la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, junto a familiares directos.

De confirmarse oficialmente, el hecho representaría un golpe sin precedentes a la cúpula política y religiosa de la República Islámica.

En su red Truth Social, Trump afirmó que Irán “acaba de declarar que hoy va a atacar muy fuerte, más fuerte que nunca” y advirtió: “¡PERO MEJOR QUE NO LO HAGAN, PORQUE SI LO HACEN, LOS ATACAREMOS CON UNA FUERZA NUNCA ANTES VISTA!”.

Además, medios iraníes reportaron que uno de los bombardeos impactó una escuela de niñas, dejando al menos 85 menores fallecidas, lo que agrava la dimensión humanitaria del conflicto y eleva la tensión internacional.