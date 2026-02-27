;

Joven chileno brilla, roza el título y queda entre los mejores programadores del mundo

No es casualidad: representantes chilenos llevan una impresionante racha en TCS Codevita, el evento de software más grande del planeta.

José Campillay

Joven chileno brilla, roza el título y queda entre los mejores programadores del mundo

Un joven chileno vuelve a posicionarse en lo más alto del mercado tecnológico al consagrarse como segundo lugar en una importante competencia de programación a nivel mundial.

Se trata de Vicente Opazo, estudiante de la Pontificia Universidad Católica, que tuvo una aplaudida participación en en TCS CodeVita, el torneo de programadores más grande del mundo, consolidándose entre los mejores programadores a nivel internacional.

El logro de Opazo mantiene la racha del país en el podio del certamen, convirtiéndose en la cuarta vez consecutiva que Chile figura entre los finalistas destacados.

Además, su compañero Benjamín Rubio (también de la PUC), obtuvo el segundo lugar en el Artificial Intelligence Coding Challenge.

Revisa también:

ADN

Desde Tata Consultancy Services (TCS), organizadora de la competencia, destacan que Chile está formando “talento sumamente calificado y altamente capaz de impulsar un desarrollo económico basado en innovación digital”.

Para este año, la competencia reunió a más de 600.000 participantes de más de 90 países, estableciendo un nuevo Récord Guinness y marcando un hito en participación.

Durante la gran final se repartieron $20.000 dólares en premios, siendo un impulso económico fundamental. Pero además, los participantes destacados podrán acceder a entrevistas de carrera y programas de inserción laboral en TCS, una de las compañías de TI más reconocidas del mundo.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad