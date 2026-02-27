Joven chileno brilla, roza el título y queda entre los mejores programadores del mundo

Un joven chileno vuelve a posicionarse en lo más alto del mercado tecnológico al consagrarse como segundo lugar en una importante competencia de programación a nivel mundial.

Se trata de Vicente Opazo, estudiante de la Pontificia Universidad Católica, que tuvo una aplaudida participación en en TCS CodeVita, el torneo de programadores más grande del mundo, consolidándose entre los mejores programadores a nivel internacional.

El logro de Opazo mantiene la racha del país en el podio del certamen, convirtiéndose en la cuarta vez consecutiva que Chile figura entre los finalistas destacados.

Además, su compañero Benjamín Rubio (también de la PUC), obtuvo el segundo lugar en el Artificial Intelligence Coding Challenge.

Desde Tata Consultancy Services (TCS), organizadora de la competencia, destacan que Chile está formando “talento sumamente calificado y altamente capaz de impulsar un desarrollo económico basado en innovación digital”.

Para este año, la competencia reunió a más de 600.000 participantes de más de 90 países, estableciendo un nuevo Récord Guinness y marcando un hito en participación.

Durante la gran final se repartieron $20.000 dólares en premios, siendo un impulso económico fundamental. Pero además, los participantes destacados podrán acceder a entrevistas de carrera y programas de inserción laboral en TCS, una de las compañías de TI más reconocidas del mundo.