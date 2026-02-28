Rumor sacude a Alejandro Sanz a horas de show en Chile: aseguran que tendría romance con actriz peruana
El cantante español fue visto en reiteradas ocasiones junto a Stephanie Cayo durante su gira por Sudamérica. Su silencio ante las preguntas encendió aún más las especulaciones.
Un nuevo rumor remece la vida sentimental de Alejandro Sanz. A poco más de dos meses de confirmarse su ruptura con Candela Márquez, el artista estaría dándose una nueva oportunidad en el amor con la actriz peruana Stephanie Cayo.
Las especulaciones surgieron en plena gira “¿Y Ahora Qué?” por Sudamérica, donde ambos han coincidido en distintas fechas. La actriz fue vista acompañando al intérprete de “Corazón partío” en presentaciones en Colombia y Ecuador, e incluso tomó protagonismo tras un concierto en Guayaquil, cuando fueron captados retirándose juntos del escenario, tomados de la mano.
El gesto no pasó inadvertido y rápidamente se viralizó en redes sociales. El revuelo creció en Lima, donde Sanz fue abordado por la prensa a la salida de un restaurante.
Consultado directamente por su vínculo con Cayo, el cantante evitó responder y solo esbozó una sonrisa antes de retirarse, actitud que muchos interpretaron como incómoda.
No es la primera vez que sus nombres aparecen vinculados. A fines de 2023 ya habían surgido rumores, aunque en ese momento la actriz aseguró que solo los unía una amistad. Sin embargo, la presencia constante de Cayo en zonas privilegiadas de los conciertos y su cercanía con el entorno del artista volvieron a instalar las dudas.
Mientras el cantante continúa promocionando su nuevo álbum y llenando estadios en la región, el foco mediático parece haberse desplazado de la música a su vida privada. Por ahora, ninguno ha confirmado una relación, pero las imágenes y los silencios siguen alimentando un rumor que no deja de crecer.
