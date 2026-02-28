;

VIDEO. Otra vez, el deporte perjudicado: la drástica decisión de la selección iraní tras ataques de Estados Unidos e Israel

Según el mandamás de la Federación Iraní de Fútbol, la participación en el Mundial 2026 de su país está “en duda”.

Gonzalo Miranda

Mehdi Taremi, seleccionado iraní | Getty Images

Mehdi Taremi, seleccionado iraní | Getty Images

Estados Unidos, ahora aliado con Israel, está obsesionado con, literalmente, ver el mundo arder. Durante la presente jornada, ambos países encabezaron una acción militar contra Irán, desatando un nuevo conflicto bélico en Medio Oriente.

Como suele pasar con este tipo de ofensivas, los más perjudicados son los que no tienen nada que ver con la ambición del poder, y en este caso, los hechos de este sábado afectarán a la Selección Iraní de Fútbol.

“Los príncipes de Persia”, están clasificados para la Copa del Mundo 2026, donde enfrentarán a Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles; contra Bélgica el 21 en la misma ciudad; y por último el 26 contra Egipto en Seatlle.

Sin embargo, tras los hechos de este sábado, la participación iraní está en duda: “con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso”, aseguró el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj.

Problema y dolor de cabeza no menor para la FIFA, quienes le entregaron la organzación del Mundial, antes de que Donald Trump decidiera “ver el mundo arder”. De momento, el mismo Taj adelantó que la Liga Iraní de Fútbol, por razones obvias, se suspendió.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad