Estados Unidos, ahora aliado con Israel, está obsesionado con, literalmente, ver el mundo arder. Durante la presente jornada, ambos países encabezaron una acción militar contra Irán, desatando un nuevo conflicto bélico en Medio Oriente.

Como suele pasar con este tipo de ofensivas, los más perjudicados son los que no tienen nada que ver con la ambición del poder, y en este caso, los hechos de este sábado afectarán a la Selección Iraní de Fútbol.

“Los príncipes de Persia”, están clasificados para la Copa del Mundo 2026, donde enfrentarán a Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles; contra Bélgica el 21 en la misma ciudad; y por último el 26 contra Egipto en Seatlle.

Sin embargo, tras los hechos de este sábado, la participación iraní está en duda: “con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso”, aseguró el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj.

Problema y dolor de cabeza no menor para la FIFA, quienes le entregaron la organzación del Mundial, antes de que Donald Trump decidiera “ver el mundo arder”. De momento, el mismo Taj adelantó que la Liga Iraní de Fútbol, por razones obvias, se suspendió.