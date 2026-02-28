“Esto no es humor...”: la grave denuncia de popular influencer y streamer chileno que lo llevó a interponer denuncia

El influencer y streamer chileno conocido en redes como “Canal de Pancho” denunció estar siendo víctima de un presunto acoso coordinado en plataformas digitales durante los últimos cuatro días.

A través de un comunicado publicado en su cuenta, Francisco Rojas aseguró que se trata de un “hostigamiento organizado” y no de simples críticas o humor en internet.

“Esto no es contenido ni broma, es acoso. Está todo documentado”, afirmó, detallando que las cuentas involucradas ya estarían identificadas y respaldadas con pruebas.

El creador de contenido sostuvo que iniciará acciones legales “a la brevedad” junto a su equipo jurídico, apuntando directamente contra los responsables. Además, indicó que Instagram y TikTok ya fueron notificados y estarían colaborando en el proceso.

El streamer también defendió su estilo de reacciones, formato que lo ha posicionado en redes sociales. “Hago mis reacciones porque me gustan y disfruto lo que hago. Es mi estilo. Si a alguien no le gusta, puede no verlo o bloquearme”, señaló. Asimismo, aclaró que este tipo de contenido no se monetiza debido a restricciones de las plataformas y que realizar transmisiones desde una silla es un formato estándar entre streamers a nivel mundial.

La publicación generó una ola de comentarios divididos. Mientras varios seguidores le enviaron mensajes de apoyo y llamaron a frenar el “cyberbullying”, otros usuarios lo cuestionaron recordando antiguas polémicas. Pese a ello, el influencer cerró su mensaje agradeciendo el respaldo de su comunidad: “El acoso tiene consecuencias. No lo voy a normalizar ni permitir. Gracias por el apoyo de estos días”.