Milo J cerró a lo grande su debut en el Festival de Viña 2026 / Hans Scott

Con un homenaje a Mercedes Sosa, Violeta Parra y Víctor Jara comenzó su Milo J su presentación en su debut en el Festival de Viña del Mar.

El cantante argentino apareció en el escenario de la Quinta Vergara con un puñal en su espalda e hizo cantar al ‘Monstruo’, que lo esperó para cerrar la edición 2026 del Festival de Viña.

Milo J invitó a diversos artistas, entre ellos a la chilena Akriila, con la que cantó Llora Llora, siendo uno de los momentos más aplaudidos de su presentación.

La Quinta Vergara no paró de cantar ninguno de los éxitos del argentino e incluso la producción mostró a ciertos fanáticos que estaban llorando en la galería del anfiteatro de Viña del Mar.

Con la polera de la selección chilena de fútbol, Milo J recibió la Gaviota de Plata y Oro.

El argentino decidió cerrar su debut en Viña del Mar con la BZRP Session 57 y Rara Vez con las que hizo saltar a toda la Quinta Vergara y despedir a lo grande la edición 2026 del Festival Internacional de Viña.