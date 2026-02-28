;

Milo J cerró a lo grande su debut en el Festival de Viña 2026

El artista argentino clausuró la última noche del festival de la ciudad jardín ante una Quinta Vergara repleta.

Nicolás Lara Córdova

Milo J cerró a lo grande su debut en el Festival de Viña 2026

Milo J cerró a lo grande su debut en el Festival de Viña 2026 / Hans Scott

Con un homenaje a Mercedes Sosa, Violeta Parra y Víctor Jara comenzó su Milo J su presentación en su debut en el Festival de Viña del Mar.

Revisa también:

ADN

El cantante argentino apareció en el escenario de la Quinta Vergara con un puñal en su espalda e hizo cantar al ‘Monstruo’, que lo esperó para cerrar la edición 2026 del Festival de Viña.

Milo J invitó a diversos artistas, entre ellos a la chilena Akriila, con la que cantó Llora Llora, siendo uno de los momentos más aplaudidos de su presentación.

La Quinta Vergara no paró de cantar ninguno de los éxitos del argentino e incluso la producción mostró a ciertos fanáticos que estaban llorando en la galería del anfiteatro de Viña del Mar.

Con la polera de la selección chilena de fútbol, Milo J recibió la Gaviota de Plata y Oro.

El argentino decidió cerrar su debut en Viña del Mar con la BZRP Session 57 y Rara Vez con las que hizo saltar a toda la Quinta Vergara y despedir a lo grande la edición 2026 del Festival Internacional de Viña.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad