VIDEO. “Muchos prefieren la plata antes de mejorar y preocuparse de la niñez y ahí empieza la real problemática de drogadicción y delincuencia”

Pablo Chill-E evitó la polémica contra la política, pero sacó una verdadera ovación con una inesperada carta que leyó en la Quinta Vergara.

Gonzalo Miranda

Pablo Chill-E en Viña 2026

Pablo Chill-E en Viña 2026

Noche de cierre en el Festival de Viña 2026, y como era de esperar, el fin del evento estuvo cargado a la emotividad y los mensajes.

Uno de ellos fue el que encaebzó Pablo Chill-E, quien de manera inesperada, tras recibir la Gaviota de Oro, sacó una carta de su bolsillo y consiguió una ovación en la Quinta Vergara.

Le dedico esto a mi familia y amigos que me están viendo, para todas las residencias y hogares de menores en especial el Ciudad del Niño de Hualpén, el Carlos Antunez de Providencia, el San Pedro de Amengol de Recoleta que hoy en día ya no existe, como va a dejar de existir el de Hualpén por la venta de terrenos para proyectos inmobiliarios”, partió lanzando.

Agregando “porque en este mundo hay muchos que prefieren la plata antes de mejorar y preocuparse de la niñez y ahí empieza la real problemática de drogadicción y delincuencia juvenil de la que todos somos testigos”, dijo.

Cerró con que: “por eso, por esos niños que nadie se acuerda, yo siempre me acuerdo de ustedes y siempre tendrán un lugar en mi corazón y en mi mente. Estos premios son para ustedes”, finalizó el artista chileno.

