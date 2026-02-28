;

Joven de 22 años muere baleado en plena vía pública tras discusión en Quilicura

La Brigada de Homicidios Centro Norte trabaja para dar con el autor.

Juan Castillo

Un joven de 22 años murió durante la tarde de este sábado tras recibir un disparo en plena vía pública en la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.

El hecho se registró en avenida Antonio Matta y es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI), que apunta preliminarmente a una presunta rencilla anterior como origen del ataque.

De acuerdo con la información entregada por el subcomisario Matías Maulén Obregón, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, el incidente se produjo tras una discusión “por algún tipo de rencilla anterior”.

En ese contexto, la víctima recibió un disparo que impactó en su extremidad inferior izquierda.

Producto de la gravedad de la herida, el joven fue trasladado de urgencia hasta el Sapu Rodrigo Rojas de Negri, centro asistencial de la misma comuna. Pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde a raíz de las lesiones sufridas.

Tras el crimen, personal especializado de la PDI se desplegó en el sitio del suceso y sus alrededores para realizar peritajes, empadronar testigos y recopilar evidencia que permita establecer la dinámica exacta de los hechos.

La principal línea investigativa apunta a un conflicto previo entre la víctima y el autor del disparo.

Hasta ahora no se ha informado de personas detenidas por este caso. Las diligencias continúan con el objetivo de identificar y ubicar al responsable del ataque, mientras el Ministerio Público coordina las actuaciones investigativas.

