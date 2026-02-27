Cinco detenidos en Valdivia por homicidio de diciembre: desarticulan banda tras 7 allanamientos

Un amplio operativo policial en Valdivia terminó con cinco personas detenidas y la desarticulación de una organización criminal vinculada a un homicidio ocurrido en diciembre de 2025. El procedimiento incluyó siete allanamientos simultáneos en distintos sectores de la capital regional de Los Ríos.

La investigación, dirigida por la Fiscalía ECOH Los Ríos y ejecutada por la Sección SIP de la Primera Comisaría de Valdivia, contó con apoyo de unidades especializadas como GOPE, OS7, COP, Sección Centauro y OS9 de La Araucanía y Los Lagos.

El despliegue permitió capturar al autor material y al autor intelectual del crimen registrado el 15 de diciembre de 2025 en la calle Santa Martina, en la población San Pedro, donde la víctima recibió múltiples impactos balísticos.

Droga, dinero y tecnología incautada

Según informó Carabineros de Los Ríos, el operativo logró desarticular a la banda denominada “Los Chatanes”, presuntamente involucrada en el homicidio. Además de los dos principales imputados, otros dos adultos fueron detenidos por infracción a la Ley de Drogas y un quinto sujeto por desacato a una medida cautelar vigente.

El autor material fue aprehendido en el sector Guacamayo, donde se incautaron vestimentas vinculadas al delito investigado. En los demás domicilios allanados —ubicados en El Laurel, San Pedro, Bernardo O’Higgins y Corvi— se decomisaron 1 kilo 164 gramos de pasta base, 84 gramos de marihuana, 90 comprimidos de éxtasis, 44 gramos de metanfetamina y 9 gramos de clorhidrato de cocaína.

El operativo también permitió incautar 11 teléfonos celulares, tres tablets, tres notebooks, un vehículo y más de 4 millones 800 mil pesos en efectivo. Todos los detenidos registran antecedentes penales y tres de ellos pasarán a control de detención durante esta jornada.

La investigación continúa para establecer eventuales responsabilidades adicionales y determinar el alcance de la organización criminal en la zona.