;

Cinco detenidos en Valdivia por homicidio de diciembre: desarticulan banda tras 7 allanamientos

Entre los capturados está el autor material e intelectual del crimen. Además, se incautaron drogas, dinero y vehículos.

Juan Castillo

Cinco detenidos en Valdivia por homicidio de diciembre: desarticulan banda tras 7 allanamientos

Un amplio operativo policial en Valdivia terminó con cinco personas detenidas y la desarticulación de una organización criminal vinculada a un homicidio ocurrido en diciembre de 2025. El procedimiento incluyó siete allanamientos simultáneos en distintos sectores de la capital regional de Los Ríos.

La investigación, dirigida por la Fiscalía ECOH Los Ríos y ejecutada por la Sección SIP de la Primera Comisaría de Valdivia, contó con apoyo de unidades especializadas como GOPE, OS7, COP, Sección Centauro y OS9 de La Araucanía y Los Lagos.

El despliegue permitió capturar al autor material y al autor intelectual del crimen registrado el 15 de diciembre de 2025 en la calle Santa Martina, en la población San Pedro, donde la víctima recibió múltiples impactos balísticos.

Revisa también:

ADN

Droga, dinero y tecnología incautada

Según informó Carabineros de Los Ríos, el operativo logró desarticular a la banda denominada “Los Chatanes”, presuntamente involucrada en el homicidio. Además de los dos principales imputados, otros dos adultos fueron detenidos por infracción a la Ley de Drogas y un quinto sujeto por desacato a una medida cautelar vigente.

El autor material fue aprehendido en el sector Guacamayo, donde se incautaron vestimentas vinculadas al delito investigado. En los demás domicilios allanados —ubicados en El Laurel, San Pedro, Bernardo O’Higgins y Corvi— se decomisaron 1 kilo 164 gramos de pasta base, 84 gramos de marihuana, 90 comprimidos de éxtasis, 44 gramos de metanfetamina y 9 gramos de clorhidrato de cocaína.

El operativo también permitió incautar 11 teléfonos celulares, tres tablets, tres notebooks, un vehículo y más de 4 millones 800 mil pesos en efectivo. Todos los detenidos registran antecedentes penales y tres de ellos pasarán a control de detención durante esta jornada.

La investigación continúa para establecer eventuales responsabilidades adicionales y determinar el alcance de la organización criminal en la zona.

Contenido patrocinado

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad