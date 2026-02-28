Irá por la corona de Miss Universo Chile: ex Gran Hermano confirma candidatura y desata polémica

La carrera por la corona ya comenzó y promete polémica. Ignacia Michelson, exchica reality y exintegrante de Gran Hermano Chile, fue confirmada como candidata oficial a Miss Universo Santiago, dando un giro inesperado a su trayectoria mediática.

Con ello, buscará transformarse en la representante de la región Metropolitana para avanzar a Miss Universo Chile y, eventualmente, competir por el cupo al certamen internacional.

La noticia fue anunciada por la organización del concurso a través de redes sociales, donde destacaron su “belleza, actitud y propósito”. Sin embargo, el anuncio no pasó desapercibido y rápidamente desató un intenso debate digital.

Mientras algunos celebraron su personalidad y presencia escénica, otros cuestionaron si su perfil, forjado en realities como Mundos Opuestos*, encaja con el estándar tradicional del certamen.

Michelson no estará sola en la competencia. Entre las aspirantes también figura Alessia Traverso, con quien compartió pantalla en el encierro más famoso del país. De hecho, ambas vuelven a cruzar caminos ahora en una plataforma completamente distinta, donde no solo se evalúa imagen, sino también liderazgo, preparación y compromiso social.

La influencer ya había tanteado el terreno de los concursos de popularidad al postularse como Reina del Festival de Viña 2026, instancia en la que logró posicionarse en el Top 10, aunque la corona finalmente quedó en manos de Skarleth Labra.

Las reacciones a su candidatura han sido divididas: desde mensajes de apoyo entusiasta hasta críticas directas al rumbo del concurso. Por ahora, Michelson guarda silencio público, pero su nombre ya se instaló con fuerza en la conversación.

Con su postulación, deja claro que irá por la corona. Y esta vez, el escenario no será un reality… sino el camino hacia Miss Universo.