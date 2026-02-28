Fuego avanza en Curepto: declaran Alerta Roja por incendio forestal cercano a viviendas

La Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Curepto, en la región del Maule, debido al incendio forestal denominado “Cruce El Membrillo”, que se mantiene en combate y ha consumido una superficie aproximada de 4 hectáreas.

Según la información técnica entregada por Conaf y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), el siniestro se encuentra cercano a sectores poblados, lo que elevó el nivel de preocupación de las autoridades.

En el lugar trabajan intensamente recursos terrestres y aéreos, entre ellos brigadas de CONAF y Arauco, Bomberos, helicópteros, aviones cisterna, maquinaria pesada y camiones aljibe.

La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule y estará vigente desde este sábado 28 de febrero hasta que las condiciones del incendio lo ameriten. Con la declaración de Alerta Roja se activan todos los recursos disponibles para reforzar las labores de control y evitar la propagación del fuego.

Desde Senapred reiteraron el llamado a la comunidad a mantener despejados los alrededores de las viviendas, no encender fogatas ni manipular fuentes de calor en zonas con vegetación y reportar cualquier foco de humo o fuego a los números de emergencia: CONAF (130), Bomberos (132), Carabineros (133) o PDI (134).