“Es una mujer sumamente preparada”: Embajadora de México en Chile destaca importancia de Michelle Bachelet como candidata a la ONU

La embajadora de México en Chile, Laura Moreno, participó en el programa Plaza ADN donde abordó temas cruciales sobre la participación de las mujeres en la diplomacia internacional y la candidatura conjunta de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Moreno confirmó, en conversación con Lucía López, que la candidatura de Michelle Bachelet no es exclusivamente chilena, sino una apuesta conjunta de México, Chile y Brasil.

“Es una mujer de un contexto difícil, donde ella se crea, y tiene la capacidad de poder vislumbrar más allá del tema nacional, sino de poder ser sensible a los temas de los pueblos”, explicó la diplomática, destacando los valores que representa la exmandataria.

La embajadora recordó el vínculo histórico entre México y Bachelet, quien vivió en territorio mexicano durante su exilio tras el golpe de Estado de 1973 en Chile.

“México está tan identificado con Michelle Bachelet por el tema de la solidaridad y cooperación que dio asilo en el 73. Naturalmente sale entre nuestras naciones esa hermandad por diferentes circunstancias”, señaló.

Según Moreno, Bachelet posee características fundamentales para liderar la ONU: “Es una mujer sumamente preparada, con un currículum amplio, fue presidenta, fue comisionada de Derechos Humanos”. La diplomática destacó que la expresidenta chilena tiene “la sensibilidad política para poder entender el mundo en que estamos viviendo”.

Los temas clave y el rol de las mujeres

La embajadora enfatizó temas urgentes que requieren atención global como el hambre y el acceso al agua, áreas donde considera que la candidata latinoamericana tiene “la capacidad de poder ver diferentes aspectos de la realidad”.

Moreno, quien es doctora en Historia Moderna y Contemporánea y autora del libro “Mujeres y Relaciones Internacionales en el Siglo XX”, explicó la importancia histórica de visibilizar el rol femenino en la diplomacia.

“El libro está tratando de visibilizar cómo las mujeres han participado en diferentes ámbitos, ya sea como compañeras de diplomáticos, como aquellas que se dedicaron a la literatura mediante espacios culturales, pero también quienes estuvieron representadas en los organismos nacionales o internacionales”, cuenta la embajadora Moreno.

“México y Chile tienen una política exterior feminista. Entonces, en este marco quisimos no solamente visibilizar las luchas actuales de las mujeres siglo XXI, sino también gracias a esas luchas del siglo XX, las mujeres del siglo XXI, hoy podemos tener esos espacios que, obviamente, seguimos en constante transformación y con el objetivo de buscar mayores espacios, mayor equidad”, finaliza.