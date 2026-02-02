Bachelet y candidatura a la ONU: “Es una señal de la importancia que tiene la organización para América Latina”

Fue esta mañana cuando el Presidente Gabriel Boric anunció, desde el Palacio de La Moneda, la oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

A un costado del Mandatario se encontraba la exjefa de Estado, quien en su discurso agradeció el respaldo del Gobierno de Chile , así como el apoyo de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum.

“Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no sólo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura de Estado y asumo la tremenda responsabilidad que significa”, manifestó Bachelet.

“La ONU debe renovarse”

En esa línea, destacó que su candidatura haya sido inscrita por tres países, señalando que esto “ refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podamos trabajar juntos por objetivos comunes”.

“Es también una señal de la importancia que tiene la organización para América Latina y para el mundo, que pese a las dificultades caracterizadas por un contexto geopolítico desafiante, seguimos apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo”, añadió.