Kast respalda críticas de su partido a candidatura de Bachelet: “No queremos que un gobierno saliente deje amarrado los destinos del país”

Durante su gira en Europa, el presidente electo respaldó a Squella y mantiene cautela antes de asumir el gobierno el 11 de marzo.

Martín Neut

Diana Copa

El presidente electo, José Antonio Kast, respaldó desde Europa las declaraciones de Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, sobre la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a un cargo en la ONU.

Squella había calificado la candidatura como “una candidatura que nace muerta” y un “gran amarre por parte del gobierno de Gabriel Boric”.

Kast aseguró: “Comparto lo dicho por el presidente de mi partido. Entendemos que el presidente tenga una buena relación con Brasil, que tenga una buena relación con México, pero dista mucho de lo que habríamos esperado del presidente en relación a lo interno y también a lo internacional”.

“No me voy a pronunciar”

El presidente electo añadió: “Pero yo vuelvo a reiterar que respecto del tema de la nominación a la ONU y respecto de la expresidenta Michelle Bachelet, no me voy a pronunciar antes de asumir el cargo en propiedad”.

Y enfatizó: “Nosotros lo que no queremos es que un gobierno saliente deje amarrado los destinos del país en ningún sentido”.

Desde La Moneda, en tanto, defienden la candidatura de Bachelet, señalando que las decisiones del Gobierno corresponden al legítimo ejercicio de los últimos meses de la administración.

