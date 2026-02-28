;

Emiten aviso por posibles nubes tornádicas en 3 regiones del sur de Chile para el domingo

Las condiciones de inestabilidad atmosférica podrían favorecer el desarrollo de este fenómeno.

Juan Castillo

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas durante la tarde de este domingo 1 de marzo en 3 regiones del país.

En detalle, el fenómeno afectaría principalmente a las zonas del valle en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en el sur del país.

Este tipo de condición atmosférica puede generar tormentas intensas de rápida evolución, asociadas a fuertes ráfagas de viento, precipitaciones concentradas en cortos periodos e incluso la eventual formación de tornados locales.

Las áreas bajo observación incluyen sectores del valle en las tres regiones mencionadas, donde las condiciones de inestabilidad atmosférica podrían favorecer el desarrollo de estas nubes convectivas.

En los últimos años, el sur de Chile ha registrado episodios tornádicos poco frecuentes, pero de alto impacto, lo que ha llevado a reforzar los sistemas de alerta temprana.

En ese sentido, las proyecciones de la DMC apuntan a un nuevo sistema frontal en la zona centro y sur del país a contar de este domingo, incluido sectores cordilleranos de la región Metropolitana.

El pronóstico indica que habrá intensas lluvias e incluso tormentas eléctricas en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

