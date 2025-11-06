VIDEO. Registran nube embudo en San Clemente: expertos monitorean evolución del evento y descartan tornado
El fenómeno se formó al interior de Talca y fue captado por vecinos del sector. No se reportaron daños ni heridos, según información preliminar.
Una nube embudo sorprendió este jueves a los habitantes de San Clemente, en la región del Maule, tras ser avistada en el interior de Talca y registrada en distintos videos difundidos por redes sociales.
El fenómeno generó expectación entre los vecinos, aunque autoridades meteorológicas aclararon que no se trató de un tornado.
De acuerdo con los reportes preliminares, la nube no tuvo contacto con el suelo ni provocó daños materiales o personas lesionadas.
Especialistas explicaron que este tipo de formaciones pueden ocurrir por condiciones atmosféricas inestables y, en casos excepcionales, evolucionar hacia un tornado si llegan a tocar tierra.
