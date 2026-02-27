Viña del Mar cerrará el verano con inédita competencia atlética: buscan al atleta más rápido / jacoblund

Este fin de semana será el último del verano en Chile, con Viña del Mar como una de las principales atracciones y, por lo mismo, las actividades están a la orden del día.

Es así como el domingo 1 de marzo habrá un particular actividad deportiva en la costa y que reunirá a deportistas de todo nivel.

Se trata del “Red Bull Speed Trap”, un evento que se realizará desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la avenida Perú, a la altura del casino de la “Ciudad Jardín”.

Allí se instalará una pista urbana donde habrá una competencia atlética donde no se impondrá quien complete el mejor tiempo total, sino quien alcance la mayor velocidad en el momento preciso.

En la primera etapa, se establecerá un ranking respecto de los competidores para ordenarlos según su velocidad y, luego de ello, competirán entre sí en series de sprints cortos, entre 15 y 30 metros.

Todo con llaves de eliminación directa que determinarán al campeón, que obtendrá una experiencia Pro Athlete para el Maratón de Santiago 2026, la que incluye inscripción oficial, una noche de hotel previa al evento, dos meses de entrenamiento personalizado, zapatillas, sesión de recovery post carrera y cobertura fotográfica durante la competencia.

“Hay que enfocar todos los ejercicios de pesas y gimnasio en ejercicios de explosividad, porque eso ayuda mucho a velocidad, en la salida del taco y aceleración de las fibras rápidas de los músculos, que son las que buscamos activar”, recomendó, en la previa al evento, Javiera Musalem, campeona nacional de heptatlón y que estará en Viña del Mar asesorando a los que compitan.