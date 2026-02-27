VIDEO. Mon Laferte es nombrada Hija Ilustre de Viña del Mar tras arrasar en el Festival 2026
La cantante fue homenajeada en el Teatro Municipal tras su exitoso paso por el Festival de Viña 2026. Cantó tres canciones, recordó sus inicios a los 13 años y respondió a las dudas sobre su trayectoria.
A solo horas de su ovacionada presentación en la Quinta Vergara, Mon Laferte fue distinguida como Hija Ilustre de Viña del Mar en una ceremonia realizada en el Teatro Municipal, que reunió a cerca de 800 personas, en su mayoría vecinos de Gómez Carreño, el sector donde creció.
La artista subió al escenario acompañada de su familia, entre ellos su madre y su hermana, visiblemente emocionada, y ofreció tres canciones antes de entregar un discurso marcado por la gratitud y la memoria.
Me siento como una gaviota, porque migran, pero siempre vuelven a su origen, expresó, en referencia a sus Gaviotas de Plata, Oro y Platino.
Durante su intervención, también abordó indirectamente las dudas surgidas en torno a la Gaviota de Platino y el requisito de los 30 años de trayectoria.
La intérprete recordó que su primer trabajo formal como cantante fue a los 13 años, cuando participó en una campaña política.
El público, que la había acompañado la noche anterior en el Festival, volvió a ovacionarla. “Es un orgullo para Viña y para Gómez Carreño”, comentaron vecinos a la salida, celebrando el reconocimiento a una de sus figuras más internacionales.
