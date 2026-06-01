Cuenta Pública 2026 en Chile: ¿A qué hora es, quién transmite y cómo seguir en vivo el discurso del presidente José Antonio Kast?

Agencia Uno | Ad portas de la Cuenta Pública 2024 / Sebastian Beltran Gaete

Este lunes 1 de junio, el presidente José Antonio Kast da su primera Cuenta Pública ante el Congreso Pleno. La ceremonia se realiza en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso.

El encuentro funciona como una declaración de intenciones del Gobierno: marca prioridades, instala agenda y permite medir el pulso de la administración.

Cadem lo midió y publicó el fin de semana: el 57% de los encuestados tiene mucho o bastante interés en informarse sobre la instancia en la Región de Valparaíso.

¿A qué hora empieza la Cuenta Pública hoy?

La ceremonia tiene un protocolo. Las puertas del Salón de Honor se abren a las 9:30 para recibir a autoridades e invitados. A las 11:50, funcionarios del Senado y la Cámara reciben a Kast en avenida Pedro Montt y lo conducen por la alfombra roja.

A las 11:55 el mandatario cruza la puerta y accede al Salón Protocolar. A las 12:05 se entona el Himno Nacional. A las 12:10, la presidenta del Senado da por iniciada la sesión e invita a hablar a la máxima autoridad.

¿Quién transmite en vivo la Cuenta Pública?

Todo la ceremonia se puede seguir en vivo a través de Radio ADN (91.7 FM en Santiago, resto de frecuencia aquí) y en adnradio.cl.

A la par, también se puede ver vía streaming en sitios web del Gobierno y del Senado de Chile (clic aquí para ir a la señal).

También es posible sintonizarla en canales de la televisión abierta.