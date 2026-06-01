Balacera en La Legua deja a dos personas heridas: habrían sido atacadas mientras compraban droga

Dos personas resultaron heridas a bala durante la madrugada de este lunes tras ser atacadas en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín.

De acuerdo con información preliminar, cerca de las 05:10 horas, personal de Carabineros apostado en la exPosta Central verificó el ingreso de un vehículo particular con dos ocupantes lesionados por impactos balísticos.

Según los antecedentes policiales, el automóvil era conducido por un hombre chileno de 37 años, quien mantiene antecedentes penales, y viajaba acompañado de una mujer chilena de 23 años, sin registros policiales.

Ambos señalaron que se encontraban en la población La Legua con la finalidad de comprar marihuana, momento en que fueron interceptados por otro vehículo desde donde les dispararon.

Las dos personas permanecen en observación y fuera de riesgo vital.

Por ahora, se mantienen pendientes las instrucciones del Ministerio Público, que deberá definir las diligencias para esclarecer la dinámica del ataque.