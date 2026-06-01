“Los amo niños míos y están cada día en mi alma”: cantante de Lucybell confirma triste pérdida personal

Este fin de semana el vocalista de Lucybell, Claudio Valenzuela, confirmó una triste noticia a través de las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, el artista nacional informó la muerte de su querido perrito Buckley.

“Hoy mi hijo peludo Buckley ha partido. El mejor perro macho que he conocido en mi vida. Un caballero, tierno, inteligente, bello…”, escribió junto a clip con fotos del recuerdo.

Así también recordó a Bella, su mascota hembra que falleció en septiembre de 2025. “Ya no estan mis niños. Pero aún los huelo y ellos a mí. Aún los veo y ellos a mí. Aún los siento en mis brazos y ellos a mí”, siguió el artista.

“Se que están juntos corriendo en algún universo paralelo, donde son lo felices que merecen ser por haber dado tanto…tanto pero tanto amor y felicidad al mundo", se lee en el post.

La publicación se llenó de comentarios con mensajes de apoyo. “Entiendo tu dolor, se aman con la vida a estos seres excepcionales”, dijo una seguidora.

“Vivirán por siempre en tu alma” y “Que bellas palabras… comprendo tanto ese dolor", fueron otras reacciones.