El nuevo juego Pokémon Winds y Pokémon Waves fue revelado este viernes durante la transmisión especial de Pokémon Presents, evento con el que la franquicia celebró su 30° aniversario.

El anuncio marcó el cierre de la presentación y ofreció un primer vistazo a lo que será la décima generación de la saga principal.

El tráiler mostró un adelanto del nuevo mundo que explorarán los entrenadores, aunque sin profundizar en detalles de jugabilidad o historia.

Lo mostrado se centró principalmente en el concepto inicial de esta nueva etapa y anticipar la llegada de criaturas inéditas.

Entre ellas destacó el tradicional trío de Pokémon iniciales, compuesto esta vez por Browt, Pombon y Gecqua. Como es habitual en cada generación, los tres representan los tipos clásicos planta, fuego y agua, que marcan la primera gran decisión de los jugadores al comenzar la aventura.

THE GEN 10 STARTERS ARE SO CUTE 🥹 pic.twitter.com/VEJjssZelD — Pokémon Daily (@pokemon_daily) February 27, 2026

Browt fue presentado como un ave de tipo planta, con un diseño que combina rasgos naturales y expresivos. Pombon, por su parte, es un perro de tipo fuego, mientras que Gecqua corresponde a un gecko de tipo agua, ampliando la variedad de reptiles dentro de la franquicia.

Con este primer adelanto, la saga abre oficialmente el camino hacia su décima generación, dejando expectación por nuevos detalles en los próximos meses.

