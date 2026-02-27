;

FOTOS. “Son muy tiernos”: “Pokémon Winds & Waves” presentó los nuevos rostros de su próxima generación

La franquicia mostró por primera vez a las tres criaturas que protagonizarán su nuevo juego para Nintendo Switch 2

Pablo Castillo

Pokémon Winds & Waves

Pokémon Winds & Waves

El nuevo juego Pokémon Winds y Pokémon Waves fue revelado este viernes durante la transmisión especial de Pokémon Presents, evento con el que la franquicia celebró su 30° aniversario.

El anuncio marcó el cierre de la presentación y ofreció un primer vistazo a lo que será la décima generación de la saga principal.

Revisa también

ADN

El tráiler mostró un adelanto del nuevo mundo que explorarán los entrenadores, aunque sin profundizar en detalles de jugabilidad o historia.

Lo mostrado se centró principalmente en el concepto inicial de esta nueva etapa y anticipar la llegada de criaturas inéditas.

Entre ellas destacó el tradicional trío de Pokémon iniciales, compuesto esta vez por Browt, Pombon y Gecqua. Como es habitual en cada generación, los tres representan los tipos clásicos planta, fuego y agua, que marcan la primera gran decisión de los jugadores al comenzar la aventura.

Browt fue presentado como un ave de tipo planta, con un diseño que combina rasgos naturales y expresivos. Pombon, por su parte, es un perro de tipo fuego, mientras que Gecqua corresponde a un gecko de tipo agua, ampliando la variedad de reptiles dentro de la franquicia.

Con este primer adelanto, la saga abre oficialmente el camino hacia su décima generación, dejando expectación por nuevos detalles en los próximos meses.

ADN
ADN
ADN

Contenido patrocinado

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Un increíble fina: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble fina: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad