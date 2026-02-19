;

Fue descontinuada hace años y hoy cuesta más que una Switch 2: esta es la consola portátil que se volvió objeto de culto

Los precios de la codiciada videoconsola oscilan entre los 200 mil y 360 mil pesos, y todo apunta a que seguirán subiendo.

Pablo Castillo

Getty Images

Getty Images

Verdaderamente portátil, con un amplio catálogo de juegos, personalizable, accesible y fácil de modificar con software alternativo. Esas son algunas de las razones por las que cada vez más usuarios están volviendo a interesarse por esta consola lanzada en 2011.

Se trata de la Nintendo 3DS. Plataforma japonesa cuyo atractivo era el 3D autoestereoscópico, tecnología que permite visualizar imágenes en tres dimensiones sin necesidad de lentes, haciendo uso de una pantalla que proyecta imágenes distintas a cada ojo.

Parte de su atractivo también radica en que ofrece una experiencia difícil de replicar. La pantalla 3D sin gafas, el uso simultáneo de dos pantallas y los controles táctiles forman una combinación que no tiene un equivalente directo en hardware actual. Por eso, para muchos jugadores, usar la consola original sigue siendo la mejor forma de acceder a su catálogo.

El 16 de septiembre de 2020, Nintendo puso fin oficialmente a la producción del sistema, reduciendo el número de unidades disponibles en el mercado. Con el paso del tiempo, esa escasez comenzó a reflejarse en los precios, especialmente en modelos más recientes o en mejor estado.

A esto se sumó el cierre de la tienda digital en marzo de 2023, que eliminó la opción de comprar juegos en formato digital y aumentó el interés por instalar software alternativo, un proceso que en esta consola resulta relativamente sencillo.

En el mercado de segunda mano, lo que antes era una consola común se ha transformado en un producto cada vez más cotizado. Algunos modelos, especialmente las versiones “New” y en formato XL, han alcanzado valores que se acercan o incluso superan a los de consolas modernas.

Dentro de este mercado, no todas las consolas tienen el mismo valor. Las ediciones especiales o limitadas suelen alcanzar los 360 mil pesos, mientras que los modelos estándar mantienen precios más moderados.

Con menos consolas en circulación y una demanda que se mantiene activa, todo indica que su valor seguirá aumentando con el tiempo.

