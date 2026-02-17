;

Sony retrasaría la PlayStation 6 y Nintendo subiría el precio de la Switch 2: ¿qué pasa en la industria del videojuego?

El encarecimiento y la escasez de componentes, impulsados por la demanda de inteligencia artificial, pone en jaque los planes de ambas desarrolladoras.

Pablo Castillo

Getty Images

Getty Images / picture alliance

La crisis global de memorias RAM sigue tensionando a la industria tecnológica y ya comienza a impactar directamente en el negocio de las consolas. El encarecimiento y la escasez de componentes producto de la creciente demanda de centros de datos dedicados a inteligencia artificial, no solo amenaza con alzas de precio, sino también con retrasos en la próxima generación de hardware.

Un reciente informe de Bloomberg advierte que gigantes como Apple y Tesla deberán ajustar su producción en el corto y mediano plazo, y que el sector de los videojuegos no quedará al margen. De hecho, el reporte señala que Sony estaría considerando retrasar el debut del PlayStation 6.

Según la fuente citada, la nueva consola podría llegar recién en 2028 o incluso 2029, extendiendo más de lo previsto la actual generación encabezada por PlayStation 5, que ya supera los 92 millones de unidades vendidas.

Pese a este escenario, Sony aseguró en su último reporte financiero que el PS5 no sufrirá alzas en el corto plazo. La directora financiera de la compañía, Lin Tao, afirmó que la empresa tiene asegurado el suministro de memoria RAM para cubrir la demanda durante el tiempo cercano.

A pesar de lo anterior, el panorama más allá de 2026 es incierto. Las proyecciones indican que la escasez podría extenderse hasta 2028, lo que complica los planes de lanzamiento de nuevo hardware y abre interrogantes sobre el equilibrio del mercado en los próximos años.

¿Sube la Switch 2?

La crisis también podría golpear a Nintendo. De acuerdo con el mismo informe de Bloomberg, la compañía evalúa aumentar el precio de la Nintendo Switch 2 durante 2026, debido al incremento en los costos de sus componentes.

Fuentes cercanas a la firma japonesa indicaron que la decisión aún no está tomada, pero el análisis ya está en curso. La fuerte demanda tras el lanzamiento de la Switch 2 habría intensificado la compra de tarjetas de almacenamiento y otros accesorios, generando mayor presión en la cadena de suministro.

Nintendo no respondió a las solicitudes de comentarios del medio, y hasta ahora no existe un anuncio oficial sobre un eventual ajuste de precio. Así, mientras Sony reevalúa el calendario del PlayStation 6, Nintendo sopesa un posible aumento en una consola que aún no cumple un año en el mercado.

