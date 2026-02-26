;

FOTOS. Actor de Stranger Things llega a Chile semanas antes de Lollapalooza

Joe Keery, quiense presenta como Djo, fue visto en Santiago antes de su show en Lollapalooza Chile.

Pablo Castillo

Actor de Stranger Things llega a Chile semanas antes de Lollapalooza

La antesala de Lollapalooza Chile ya comenzó a sentirse en Santiago con la llegada anticipada de uno de sus invitados. Joe Keery, conocido musicalmente como Djo, aterrizó en Chile y fue visto por pasajeros en el aeropuerto durante las últimas horas, convirtiéndose en el primer artista del cartel en pisar suelo nacional.

El arribo del actor conocido por su papel como Steve Harrington en Stranger Things generó rápidas reacciones en redes sociales. Usuarios de distintos países de la región comentaron su sorpresa al notar que el músico llegó con bastante anticipación respecto a la fecha del festival.

Aunque no hay una versión oficial sobre el motivo de su viaje, algunas personas que coincidieron con él en el terminal aéreo señalaron que tendría intenciones de recorrer el sur del país.

La expectativa por su visita ya venía creciendo desde el anuncio de su presentación. Su concierto en solitario del 16 de marzo en el Teatro Caupolicán agotó sus entradas en pocos minutos, obligando a cambiar el recinto original por uno con mayor capacidad.

Quienes no alcanzaron entradas para ese show aún tendrán la posibilidad de verlo dentro del festival, donde siguen disponibles pases diarios y abonos generales.

