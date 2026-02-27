Gala Caldirola es vinculada con reconocido cantante colombiano

Durante las últimas horas salió a la luz nueva e intrigante información relacionada al mundo de la farándula, esta vez teniendo un alcance internacional.

Según dieron a conocer diversos medios internacionales, y comentó el creador de contenido Danilo 21, Beéle está dando de qué hablar una vez más por sus conquistas y tentaciones.

El panelista farandulero reveló que el cantante colombiano, conocido por involucrarse en más de una relación a la vez, ahora está saliendo con una nueva persona, destacando que “las teorías” apuntan a tres chilenas.

La primera podría ser la influencer Antonia Jesús, generando sorpresa incluso en el propio comunicador. La segunda que suena es la también creadora de contenido Vale Nanjarí, resultando aún más llamativo.

Pero el nombre que generó más revuelo es el de Gala Caldirola, reconocida chica reality e influenciadora que recientemente habría terminado una relación.

A pesar de que por el momento no se conocen muchos más detalles, el panelista de Primer Plano asegura que la foto e información que llegó proviene de una fuente de confianza.

En Colombia ya hablan de una nueva andanza y posible relación de Beéle. Por su parte, Danilo 21 asegura que investigará el asunto a fondo para entregar más información concreta.

Bajo la misma línea, es importante tener en cuenta datos clave sobre la foto, como la fecha y el lugar, lo que podría descartar rápidamente algunas opciones.