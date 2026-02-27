Muere Bobby J. Brown, actor de The Wire, tras incendio en un granero

El actor estadounidense Bobby J. Brown, reconocido por su papel como el agente Bobby Brown en la serie de HBO The Wire, falleció a los 62 años.

De acuerdo con el portal TMZ, que citó información entregada por la Oficina del Jefe Médico Forense de Maryland, el intérprete murió el martes 24 de febrero tras sufrir quemaduras de gravedad y complicaciones por inhalación de humo, producto de un incendio registrado en un granero.

Su representante, Albert Bramante, lamentó la muerte del actor en declaraciones recogidas por TMZ: “Estoy disgustado y triste. Era un actor y una persona excelente. Estaba totalmente dedicado al oficio de la interpretación y era un placer trabajar con él”.

Según relataron familiares, Brown habría ingresado al granero para intentar encender un vehículo utilizando cables de batería cuando se inició el fuego. Posteriormente llamó a un pariente para solicitar un extintor, pero cuando llegó la ayuda el lugar ya estaba completamente en llamas.

Durante el intento de rescate, la esposa del actor sufrió quemaduras de consideración. El medio Variety informó que la mujer sobrevivió al siniestro, aunque no se han entregado detalles adicionales sobre su estado de salud.