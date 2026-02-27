Gobierno lanza oficialmente programa Chile Cuida para apoyar a más de 6.000 cuidadores en el país

Desde el Mercado Puerto de Valparaíso, el Ejecutivo dio un paso histórico en materia de seguridad social con la presentación oficial del programa Chile Cuida, pilar del nuevo Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. La iniciativa, liderada por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se fundamenta en la recién implementada Ley Chile Cuida, la cual consagra legalmente el cuidado como un derecho social por primera vez en la historia del país.

El beneficio está diseñado para impactar a 6.200 personas cuidadoras no remuneradas en su fase inicial. El despliegue territorial contempla 14 comunas críticas: Arica, Coquimbo, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, La Florida, Maipú, Puente Alto, San Bernardo, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco y Puerto Montt. El propósito central es mitigar el desgaste físico y emocional de quienes atienden a personas con dependencia moderada y severa, integrando el autocuidado en su rutina diaria.

¿En qué consiste el beneficio?

El programa opera bajo una modalidad híbrida con fuerte énfasis en el soporte digital. Entre sus principales prestaciones se encuentran:

Teleasistencia especializada: Acceso a servicios remotos de salud física y mental para el cuidador.

Centro de acompañamiento virtual: Una plataforma diseñada para generar redes de apoyo y evitar el aislamiento social de quienes ejercen estas labores.

Herramientas de bienestar: Entrega del Kit Chile Cuida, que incluye la credencial oficial de persona cuidadora, organizadores de medicamentos, termómetro digital, implementos de confort como una almohada viscoelástica y elementos de actividad física como un mat de yoga.

Según explicó la ministra Javiera Toro, este programa reconoce que el cuidado no puede seguir siendo una responsabilidad individual y silenciosa. “Es una tarea social que debe contar con respaldo del Estado”, subrayó, añadiendo que la ley permite transformar el reconocimiento en apoyos reales para avanzar hacia un país más corresponsable. Por su parte, la ministra Antonia Orellana enfatizó que este avance acerca a Chile a una sociedad donde “nadie cuide sola”.

Requisitos y alcance comunal

Para acceder a este beneficio, los interesados deben ser cuidadores de personas con dependencia cuya situación esté debidamente acreditada en el Registro Social de Hogares. Además, deben residir en alguna de las comunas mencionadas y no haber formado parte previa de otros programas estatales de cuidados. En Valparaíso, por ejemplo, la alcaldesa Camila Nieto valoró que la medida impactará directamente a 400 cuidadoras locales, proporcionándoles herramientas concretas para su bienestar y acompañamiento.

La implementación de Chile Cuida marca el inicio de una red de seguridad social que busca que los problemas asociados a la dependencia no se enfrenten de manera aislada, sino bajo una estructura institucional que proteja a quienes, día a día, sostienen la vida de otros.