;

Gobierno lanza oficialmente programa Chile Cuida para apoyar a más de 6.000 cuidadores en el país

Las ministras Toro y Orellana encabezaron el inicio del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que busca disminuir el desgaste de quienes cuidan.

Mario Vergara

Gobierno lanza oficialmente programa Chile Cuida para apoyar a más de 6.000 cuidadores en el país

Desde el Mercado Puerto de Valparaíso, el Ejecutivo dio un paso histórico en materia de seguridad social con la presentación oficial del programa Chile Cuida, pilar del nuevo Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. La iniciativa, liderada por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se fundamenta en la recién implementada Ley Chile Cuida, la cual consagra legalmente el cuidado como un derecho social por primera vez en la historia del país.

El beneficio está diseñado para impactar a 6.200 personas cuidadoras no remuneradas en su fase inicial. El despliegue territorial contempla 14 comunas críticas: Arica, Coquimbo, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, La Florida, Maipú, Puente Alto, San Bernardo, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco y Puerto Montt. El propósito central es mitigar el desgaste físico y emocional de quienes atienden a personas con dependencia moderada y severa, integrando el autocuidado en su rutina diaria.

Revisa también:

ADN

¿En qué consiste el beneficio?

El programa opera bajo una modalidad híbrida con fuerte énfasis en el soporte digital. Entre sus principales prestaciones se encuentran:

  • Teleasistencia especializada: Acceso a servicios remotos de salud física y mental para el cuidador.
  • Centro de acompañamiento virtual: Una plataforma diseñada para generar redes de apoyo y evitar el aislamiento social de quienes ejercen estas labores.
  • Herramientas de bienestar: Entrega del Kit Chile Cuida, que incluye la credencial oficial de persona cuidadora, organizadores de medicamentos, termómetro digital, implementos de confort como una almohada viscoelástica y elementos de actividad física como un mat de yoga.

Según explicó la ministra Javiera Toro, este programa reconoce que el cuidado no puede seguir siendo una responsabilidad individual y silenciosa. “Es una tarea social que debe contar con respaldo del Estado”, subrayó, añadiendo que la ley permite transformar el reconocimiento en apoyos reales para avanzar hacia un país más corresponsable. Por su parte, la ministra Antonia Orellana enfatizó que este avance acerca a Chile a una sociedad donde “nadie cuide sola”.

ADN

Requisitos y alcance comunal

Para acceder a este beneficio, los interesados deben ser cuidadores de personas con dependencia cuya situación esté debidamente acreditada en el Registro Social de Hogares. Además, deben residir en alguna de las comunas mencionadas y no haber formado parte previa de otros programas estatales de cuidados. En Valparaíso, por ejemplo, la alcaldesa Camila Nieto valoró que la medida impactará directamente a 400 cuidadoras locales, proporcionándoles herramientas concretas para su bienestar y acompañamiento.

La implementación de Chile Cuida marca el inicio de una red de seguridad social que busca que los problemas asociados a la dependencia no se enfrenten de manera aislada, sino bajo una estructura institucional que proteja a quienes, día a día, sostienen la vida de otros.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad