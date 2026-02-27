;

Parrilla del Festival de Viña 2026: qué artistas y humorista se presentan hoy viernes en la última noche

El certamen cerrará bajo todo el estilo urbano. Revisa los artistas que estarán hoy.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / FRANCISCO VICENCIO / AGENCIAUNO

La Quinta Vergara se prepara para una despedida a lo grande. El Festival de Viña del Mar 2026 tendrá su última noche, en la cual se presentarán artistas de renombre, dándole un cierre urbano al certamen.

La jornada final promete convocar a distintos públicos con una mezcla de trap, reguetón, hip hop y humor, en una noche que buscará mantener el alto estándar de rating y asistencia que ha marcado esta edición del certamen.

Con una parrilla diversa y enfocada en tendencias actuales, el Festival de Viña 2026 apuesta por un cierre masivo y transversal, combinando nombres consolidados con exponentes urbanos en pleno ascenso.

Revisa también:

ADN

Festival de Viña 2026: qué artistas y humorista se presentan hoy viernes

El cantante argentino Paulo Londra será el encargado de abrir la última noche de Viña 2026, donde su regreso a los escenarios internacionales ha generado altas expectativas, especialmente entre los fanáticos del género urbano.

El encargado del humor será el Pastor Rocha, quien asumirá el desafío de enfrentar al “Monstruo”. Su presentación marcará sin duda uno de los momentos más esperados de la velada.

Tras el humor, la música urbana tomará el control del escenario con Pablo Chill-E, uno de los máximos exponentes del trap chileno, y el argentino Milo J, figura emergente que ha ganado notoriedad en la escena latinoamericana.

La expectación ahora está puesta en cómo reaccionará el público de la Quinta Vergara y si la última noche logrará uno de los cierres más comentados de los últimos años.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad