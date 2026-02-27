Parrilla del Festival de Viña 2026: qué artistas y humorista se presentan hoy viernes en la última noche

La Quinta Vergara se prepara para una despedida a lo grande. El Festival de Viña del Mar 2026 tendrá su última noche, en la cual se presentarán artistas de renombre, dándole un cierre urbano al certamen.

La jornada final promete convocar a distintos públicos con una mezcla de trap, reguetón, hip hop y humor, en una noche que buscará mantener el alto estándar de rating y asistencia que ha marcado esta edición del certamen.

Con una parrilla diversa y enfocada en tendencias actuales, el Festival de Viña 2026 apuesta por un cierre masivo y transversal, combinando nombres consolidados con exponentes urbanos en pleno ascenso.

Festival de Viña 2026: qué artistas y humorista se presentan hoy viernes

El cantante argentino Paulo Londra será el encargado de abrir la última noche de Viña 2026, donde su regreso a los escenarios internacionales ha generado altas expectativas, especialmente entre los fanáticos del género urbano.

El encargado del humor será el Pastor Rocha, quien asumirá el desafío de enfrentar al “Monstruo”. Su presentación marcará sin duda uno de los momentos más esperados de la velada.

Tras el humor, la música urbana tomará el control del escenario con Pablo Chill-E, uno de los máximos exponentes del trap chileno, y el argentino Milo J, figura emergente que ha ganado notoriedad en la escena latinoamericana.

La expectación ahora está puesta en cómo reaccionará el público de la Quinta Vergara y si la última noche logrará uno de los cierres más comentados de los últimos años.