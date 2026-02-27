;

Con Myriam Hernández, Marcianeke, Cathy Barriga y Carabineros: Piare con P superó al ‘Monstruo’

La humorista dominó al público de la Quinta Vergara con un show cargado de música, nostalgia y juegos con la galería.

Nicolás Lara Córdova

Con Myriam Hernández, Marcianeke, Cathy Barriga y Carabineros: Piare con P superó al ‘Monstruo’

Con Myriam Hernández, Marcianeke, Cathy Barriga y Carabineros: Piare con P superó al ‘Monstruo’ / Oscar Guerra

Piare con P conquistó al ‘Monstruo’ con un show cargado de música. La humorista mostró su talento para el canto y logró conectar con el público de la Quinta Vergara, que aplaudió y se rio con cada uno de los chistes que lanzó.

La humorista no tenía una tarea fácil, ya que se presentó después de la histórica participación de Mon Laferte, quien ganó Gaviota de Platino. A pesar de esto, Piare con P supo conectar con el ‘Monstruo’.

Incluso viviendo un momento incómodo en medio de su rutina producto de los gritos de la galería por el extravío de una niña, la humorista supo sortear los problemas para ganar los aplausos del público asistente.

Revisa también:

ADN

Piare habló de temas como las relaciones tóxicas, analizó la música de Myriam Hernández, recordó a su papá, que es carabinero, e incluso hizo chistes con la música de Marcianeke. Con este último hizo reír a Pablo Chill-E, que fue enfocado por las cámaras de la producción.

El momento icónico de su rutina se dio cuando recordó su trabajo con Cathy Barriga cuando tuvo que interpretar a una ‘payasa triste’. Al mencionar a la ex alcaldesa de Maipú, la Quinta Vergara pifió. Eso sí, ella recuperó el momento y mostró en la pantalla el video en cuestión, generando las risas de la Quinta Vergara.

Finalmente, Piare con P fue galardonada con la merecida Gaviota de Plata y de Oro, dejando como recuerdo la frase “me dejas como handroll”, la cual fue aplaudida en redes sociales.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad