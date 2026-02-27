Con Myriam Hernández, Marcianeke, Cathy Barriga y Carabineros: Piare con P superó al ‘Monstruo’

Piare con P conquistó al ‘Monstruo’ con un show cargado de música. La humorista mostró su talento para el canto y logró conectar con el público de la Quinta Vergara, que aplaudió y se rio con cada uno de los chistes que lanzó.

La humorista no tenía una tarea fácil, ya que se presentó después de la histórica participación de Mon Laferte, quien ganó Gaviota de Platino. A pesar de esto, Piare con P supo conectar con el ‘Monstruo’.

Incluso viviendo un momento incómodo en medio de su rutina producto de los gritos de la galería por el extravío de una niña, la humorista supo sortear los problemas para ganar los aplausos del público asistente.

Piare habló de temas como las relaciones tóxicas, analizó la música de Myriam Hernández, recordó a su papá, que es carabinero, e incluso hizo chistes con la música de Marcianeke. Con este último hizo reír a Pablo Chill-E, que fue enfocado por las cámaras de la producción.

El momento icónico de su rutina se dio cuando recordó su trabajo con Cathy Barriga cuando tuvo que interpretar a una ‘payasa triste’. Al mencionar a la ex alcaldesa de Maipú, la Quinta Vergara pifió. Eso sí, ella recuperó el momento y mostró en la pantalla el video en cuestión, generando las risas de la Quinta Vergara.

Finalmente, Piare con P fue galardonada con la merecida Gaviota de Plata y de Oro, dejando como recuerdo la frase “me dejas como handroll”, la cual fue aplaudida en redes sociales.