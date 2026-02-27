Papa León XIV se refirió al uso de la inteligencia artificial en la Iglesia católica e hizo un llamado a evitar la “tentación”

Desde hace ya varios años que se viene discutiendo en torno a todo lo que representa y significa el uso de la inteligencia artificial en diversas áreas.

La forma en que esta tecnología puede ayudar y facilitar ciertas labores resulta muy interesante, siendo clave en muchos mercados. Pero hay veces en que su utilización puede ser mal vista.

Bajo este contexto, el Papa León XIV alertó sobre los riesgos que esta herramienta puede representar si se emplea en labores fundamentales de la Iglesia Católica.

De manera concreta, el Sumo Pontífice hizo un llamado a los sacerdotes a no preparar sus homilías con IA, considerando que el recurso carece de la dimensión espiritual que precisa el acto.

Durante una reunión con sacerdotes de la Diócesis de Roma, León XIV respondió a inquietudes sobre la predicación en tiempos modernos, sobre todo cuando es fundamental captar la atención de los más jóvenes.

En un intercambio de preguntas, ‘Su Santidad’ desaconsejó recurrir a herramientas digitales para elaborar sus sermones, describiéndolo como una “tentación” que atenta contra la esencia del mensaje religioso.

El evento anual sirvió de plataforma para enfatizar que la labor pastoral no se reduce a técnicas automatizadas, sino que demanda un compromiso personal profundo.

Fe humana por sobre los a algoritmos

Argumentando su postura más allá de la base religiosa, el Papa también apeló a que el cerebro requiere constante actividad para no atrofiarse.

“Como todos los músculos del cuerpo, si no los usamos, si no los movemos, mueren. El cerebro necesita ser utilizado, por lo que también hay que ejercitar un poco nuestra inteligencia para no perder esa capacidad”, expresó.

Insiste en que “dar una verdadera homilía es compartir la fe”, una capacidad que la inteligencia artificial no puede alcanzar.

Sostiene que los sermones emergen de la oración, la experiencia vital y un vínculo auténtico con Jesucristo, no de producciones estandarizadas.

Límites éticos en la era digital

Aunque el Vaticano incorpora tecnología en áreas administrativas como traducciones y análisis documentales, el pontífice trazó una distinción clara.

León animó a los presbíteros a sumergirse en la vida de sus comunidades: visitar barrios, dialogar en las calles y evitar guiones impersonales.

Siguiendo la misma línea de diálogo abordó la creciente desconexión entre los jóvenes, agravada por la pandemia y el abuso de dispositivos móviles.

El Papa lamentó una “especie de distancia respecto a los demás, una frialdad, sin conocer la riqueza y el valor de las relaciones verdaderamente humanas”, rechazando las interacciones superficiales basadas en “likes” y seguidores.