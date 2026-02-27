;

Real Madrid y el City se vuelven a cruzar: estas son las llaves de octavos de final de la Champions League

El sorteo dejó interesantes duelos con los 16 equipos que siguen en carrera.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Este viernes se llevó a cabo el sorteo para definir los cruces de octavos de final de la UEFA Champions League.

En esta fase del torneo, otra vez se cruzan los caminos del Real Madrid y el Manchester City. Desde 2022, ambos equipos se han enfrentado año tras año en la Liga de Campeones y ahora volverán a chocar por un boleto a los cuartos de final.

El PSG, vigente campeón de la Champions, tampoco la tendrá fácil en esta ronda, ya que quedó emparejado con el Chelsea.

Champions League: estas son las llaves de octavos de final

  • PSG vs. Chelsea
  • Galatasaray vs. Liverpool
  • Real Madrid vs. Manchester City
  • Atalanta vs. Bayern Munich
  • Newcastle vs. Barcelona
  • Atlético de Madrid vs. Tottenham
  • Bodø/Glimt vs. Sporting CP
  • Bayer Leverkusen vs. Arsenal

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League?

Los duelos de ida de los octavos de final se jugarán entre el 10 y el 11 de marzo, mientras que los partidos de vuelta se disputarán entre el 17 o 18 del mismo mes.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad