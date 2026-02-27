Real Madrid y el City se vuelven a cruzar: estas son las llaves de octavos de final de la Champions League
El sorteo dejó interesantes duelos con los 16 equipos que siguen en carrera.
Este viernes se llevó a cabo el sorteo para definir los cruces de octavos de final de la UEFA Champions League.
En esta fase del torneo, otra vez se cruzan los caminos del Real Madrid y el Manchester City. Desde 2022, ambos equipos se han enfrentado año tras año en la Liga de Campeones y ahora volverán a chocar por un boleto a los cuartos de final.
El PSG, vigente campeón de la Champions, tampoco la tendrá fácil en esta ronda, ya que quedó emparejado con el Chelsea.
Champions League: estas son las llaves de octavos de final
- PSG vs. Chelsea
- Galatasaray vs. Liverpool
- Real Madrid vs. Manchester City
- Atalanta vs. Bayern Munich
- Newcastle vs. Barcelona
- Atlético de Madrid vs. Tottenham
- Bodø/Glimt vs. Sporting CP
- Bayer Leverkusen vs. Arsenal
¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League?
Los duelos de ida de los octavos de final se jugarán entre el 10 y el 11 de marzo, mientras que los partidos de vuelta se disputarán entre el 17 o 18 del mismo mes.
