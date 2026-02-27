Mon Laferte hizo historia y Piare con P le puso música al humor a la quinta noche de Viña 2026 / Pablo Ovalle Isasmendi

La quinta noche del Festival de Viña del Mar quedará en la historia del certamen con la entrega de la Gaviota de Platino a Mon Laferte.

La artista viñamarina hipnotizó al ‘Monstruo’ con su música y demostró su jerarquía sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Incluso antes de que iniciara su espectáculo, el ‘Monstruo’ ya pedía la Gaviota de Platino para la artista de 42 años, quien desde el primer minuto se mostró visiblemente emocionada.

Las emociones, eso sí, no jugaron en contra, sino que impulsaron aún más a Mon Laferte, quien empezó su show con los últimos hits de su álbum Femme Fatale.

Tras este momento histórico, llegó el turno de Piare con P, quien conquistó al ‘Monstruo’ con un show cargado de música.

Incluso viviendo un momento incómodo en medio de su rutina producto de los gritos de la galería por el extravío de una niña, la humorista supo sortear los problemas para ganar los aplausos del público asistente.

El rating también acompañó a Piare con P, ya que fue vista por 2.148.593 personas, siendo uno de los shows más vistos de las cinco noches.

Al momento del cierre de esta nota, Yandel Sinfónico se está presentando en la Quinta Vergara.