Mon Laferte es de Platino: la chilena hipnotizó al ‘Monstruo’ / Oscar Guerra

La quinta noche del Festival de Viña del Mar nos dejó un momento histórico: la sexta Gaviota de Platino fue entregada a Mon Laferte.

Incluso antes de que iniciara su espectáculo, el ‘Monstruo’ ya pedía la Gaviota de Platino para la artista de 42 años, quien desde el primer minuto se mostró visiblemente emocionada.

Las emociones, eso sí, no jugaron en contra, sino que impulsaron aún más a Mon Laferte, quien empezó su show con los últimos hits de su álbum Femme Fatale.

Y es que la ‘Femme Fatale’ no defraudó a su público, abrazó a cada uno de los asistentes en la Quinta Vergara y los emocionó regalando momentos únicos. Incluso uno de los fanáticos se atrevió a pedir matrimonio a su novia.

Tras la entrega de la Gaviota de Plata y Oro, los gritos de la Quinta Vergara se intensificaron y Mon Laferte estaba emocionada, incluso llegó a no poder hablar.

El momento álgido de la noche llegó tras Tu falta de querer. La alcaldesa de Viña del Mar subió al escenario para entregar la Gaviota de Platino. La noche ya estaba completa.

“Solo quiero decirles a cada persona que está aquí que de verdad que los amo genuinamente, a mi país. Le deseo mucha felicidad y amor a cada uno de ustedes”, comentó Mon Laferte tras convertirse en la cuarta artista nacional en recibir este galardón.

Así, la cantante nacional se une al grupo de Luis Miguel, Isabel Pantoja, Lucho Gatica, Los Jaivas y Myriam Hernández. Un día histórico para la música chilena.