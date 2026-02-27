“Gigante Mon”: Presidente Gabriel Boric encabeza felicitaciones a Mon Laferte

Mon Laferte hizo historia en el Festival de Viña. La cantante nacional de 42 años recibió la Gaviota de Platino en la quinta noche del certamen de música más importante de la Latinoamérica.

El logro fue aplaudido tanto en la Quinta Vergara como en las redes sociales, donde diversos usuarios felicitaron a la artista viñamarina por el galardón obtenido durante la noche de este jueves.

Incluso, el presidente Gabriel Boric utilizó su cuenta de X para felicitar a Mon Laferte. “Gigante Mon”, escribió el mandatario.

“Aún no te supero Mon...”; “Gracias Mon Laferte por hacer de la vida algo que valga la pena”; “Orgullo chileno”; “Gracias México por cuidar a nuestra Mon Laferte”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en X.

Revisa el resto de reacciones a continuación:

Gigante Mon — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 27, 2026

Qué bella Mon Laferte. — La Grandota💃🏽 (@LaDhanyVarGas) February 27, 2026

Te amo mon laferte — Nailea (@bloomingssoul) February 27, 2026

La juntada q no sabía que necesitaba hasta que vi a Mon Laferte y a Akriila juntas pic.twitter.com/mi4LECCtq9 — ant ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ (@Distracted_ktn) February 27, 2026

sos arte mon laferte — ✟ (@voiligrafo) February 27, 2026