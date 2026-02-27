¿La cortaron por la Miss Universo? La teoría en Viña 2026 tras show de Asskha Sumathra

La comentada presentación de Asskha Sumathra en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 sigue generando repercusiones. Aunque la transformista conquistó al “Monstruo” y se llevó Gaviota de Plata y de Oro, el cierre abrupto de su rutina desató especulaciones.

En el matinal Tu Día, el asesor de imagen Nelson Beltrán, conocido como “El Colombiano”, planteó que las bromas de doble sentido dirigidas a la Miss Universo Fátima Bosch podrían haber generado incomodidad en el entorno del certamen de belleza.

23 de febrero de 2026/VIA DEL MAR Fatima Bosch, durante la segunda noche del Festival Internacional de la Cancin de Via del Mar 2026. FOTO:PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

Según comentó en pantalla, desde la representación de la reina habrían advertido que la comediante “está jugando al límite”, aludiendo a un chiste vinculado a la expresión mexicana “no mames”, que en Chile tiene una connotación sexual más explícita.

El panel sugirió que el contexto sería sensible, considerando que Chile evaluaría postular como sede de Miss Universo, incluso con la Quinta Vergara como eventual escenario de coronación.

A las hipótesis se sumaron otras teorías: posibles referencias a marcas no auspiciadoras, interacción reiterada con el jurado, incluido Matteo Bocelli, e incluso eventuales factores contractuales. También se mencionó que la rutina, marcada por la improvisación, habría dificultado encontrar un remate claro para el ingreso de los animadores.

Sin embargo, desde la organización fueron enfáticos en descartar cualquier censura. El director ejecutivo del certamen, Daniel Merino, afirmó que la artista tenía 50 minutos pactados y que ese tiempo se cumplió íntegramente. En la misma línea, desde el canal organizador aseguraron que no hubo intervención editorial.

Pese a la versión oficial, la percepción de un corte inesperado provocó pifias del público en la Quinta, instalando una de las mayores controversias de Viña 2026.