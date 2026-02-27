Tras antigua crítica en “Rojo”: Jaime Coloma rompe el silencio y se refiere a la consagración de Mon Laferte en Viña 2026

La histórica noche de Mon Laferte en el Festival de Viña del Mar 2026, donde se llevó la Gaviota de Platino, no solo dejó una estela de romance y aplausos, sino que también revivió viejos fantasmas de la televisión chilena.

Mientras la Quinta Vergara se rendía a los pies de la artista, las redes sociales no tardaron en recordar a Jaime Coloma, el jurado que hace más de 20 años cuestionó la proyección de la entonces joven “Monserrat Bustamante” en el programa “Rojo”.

Aquel comentario de Coloma, donde irónicamente dudaba de su futuro por una supuesta “falta de autocrítica”, se volvió viral nuevamente en forma de memes y burlas ante el éxito de la intérprete de “Tu falta de querer”.

En el video viralizado, Coloma cuestionaba una de las presentaciones de la artista y, con ironía, le dijo: “Qué bueno que tengas esa capacidad de autocrítica... porque vas a llegar muy lejos”.

Jaime Coloma: “Qué bueno que tengas esa capacidad de autocrítica Monserrat, porque vas a llegar muy lejos, sigue así” ♥️#MonLaferte #Viña2026 pic.twitter.com/u8HK4zkEwH — Rodrigo Saavedra (@R_SaavedraM) February 27, 2026

Coloma pidió que lo leyeran en un matinal

Este viernes, en el matinal de Chilevisión, los panelistas del programa analizaron la “deuda histórica” que el país saldó con Mon Laferte tras su consagración en la Quinta Vergara.

“Había una deuda gigante con ella, después de haber pasado por Chile, en distintos escenarios importantes, llega al Festival de Viña del Mar a saldar una deuda”, mencionó Julio César Rodríguez.

Fue en ese contexto, que el panelista Vasco Moulian sorprendió al interrumpir la conversación para leer un mensaje directo de Jaime Coloma refiriéndose a la cantante chilena.

“Jaime Coloma me escribe. Me dice: ‘Vasco, me gustaría decir, si puedes decirlo en CHV, que me equivoqué esa vez cuando dije que no tenía mucha proyección. Jaime, cumplí’”, reveló Moulian en pantalla.