¿“Femboy o Tomboy?”: el comentario de Pablo Chill-E que explotó otra vez las redes antes de su debut en Viña 2026

El artista urbano, jurado del certamen, marcó tendencia tras responder con humor a una usuaria.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO CAPTURA

AGENCIA UNO CAPTURA

A horas de su esperado debut en la Quinta Vergara, Pablo Chill-E volvió a convertirse en tema obligado en redes sociales, pero esta vez no por su rol como jurado del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, sino por un comentario que rápidamente se hizo viral.

Todo comenzó días antes, cuando una usuaria escribió en Instagram: “Yo soy lesbiana, pero igual me han pasado cosas con ese hombre viéndolo en el Festival”. Lejos de ignorar el mensaje, el intérprete respondió con ironía: “Es que así, medio gordito, parezco femboy”, generando miles de reacciones y memes.

ADN

26 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR Pablo Chill-e realiza conferencia de prensa en el Hotel Sheraton, previo a su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO / Oscar Guerra

Sin embargo, esto no quedó ahí. En otro video publicado por la cuenta “probablemente.javiera”, una joven bromeaba con un supuesto parecido físico; el cantante dejó un comentario que desató aún más comentarios: “FINALMENTE FEMBOY. O TOMBOY? COMO ES LA WEA (SIC)??”.

ADN

CAPTURA

La frase se viralizó en cuestión de horas. Sus seguidores respondieron en masa inclinándose por “tomboy”, mientras otros simplemente celebraban el humor del artista. “Pablo te amo”, “tomboy pooo”, “¿no estái en el Festival ahora?”, fueron parte de las respuestas que inundaron la publicación.

El concepto “femboy” suele utilizarse para describir a hombres que adoptan una estética tradicionalmente asociada a lo femenino, sin que eso implique necesariamente una orientación sexual específica. “Tomboy”, en cambio, se usa para mujeres con expresión considerada más masculina.

En la antesala de su show de cierre en Viña 2026, Pablo Chill-E demuestra que, además de música urbana, también sabe manejar el humor digital y mantener encendida la conversación en redes.

