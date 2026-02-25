En torno al 28 de febrero, el cielo nocturno ofrece un llamativo evento astronómico: una alineación planetaria. Para entender de qué trata este fenómeno y cómo podemos disfrutarlo, el astrónomo y divulgador científico Juan Carlos Beamin entrega las claves principales.

¿Qué es una alineación planetaria?

Beamin explica en entrevista con Tu Nuevo ADN que todos los planetas de nuestro sistema solar orbitan al Sol con una inclinación muy similar, es decir, están prácticamente en un mismo plano. Debido a esto, cuando miramos al cielo desde la Tierra, los planetas siempre parecen estar ubicados a lo largo de un gran círculo imaginario llamado la eclíptica (la misma línea imaginaria por donde transitan el Sol y la Luna).

Por esta razón, desde el hemisferio sur (como en Santiago), los planetas siempre se observan hacia el norte y jamás hacia el polo sur. Cuando ocurre una alineación, lo que vemos es que varios planetas se agrupan y se aprecian visualmente más cerca unos de otros a lo largo de esta línea imaginaria en el cielo.

¿Qué planetas se podrán ver en esta alineación?

Aunque coinciden varios planetas cerca de la puesta de sol mirando hacia el oeste, no todos serán perceptibles por el ojo humano:

• Venus y Júpiter (Visibles y muy brillantes): Serán los grandes protagonistas. Ambos se verán a simple vista sin ningún problema justo después del atardecer. Se perciben como “estrellas” sumamente luminosas.

• Saturno (Muy difícil): Estará por ahí, pero solo será posible ver un pequeño destello si te encuentras en un lugar extremadamente oscuro.

• Mercurio, Urano y Neptuno (Imposibles a simple vista): Mercurio estará técnicamente en el cielo, pero es casi imposible distinguirlo con el ojo desnudo. Urano (que está muy cerca de Saturno) no se verá, y Neptuno definitivamente requiere de un telescopio potente para ser observado.

• Marte (No visible en la noche): Para este momento en particular, Marte ya se habrá ocultado antes que el Sol, por lo que no se podrá ver durante la noche.

Consejos del experto para observar el cielo

Para quienes deseen observar este fenómeno (que mantendrá a los planetas en posiciones similares durante varios días en torno al 28 de febrero), el astrónomo entrega dos grandes recomendaciones:

1. Alejarse de la contaminación lumínica: Lo ideal es salir de las grandes ciudades iluminadas, como Santiago o Concepción, y buscar lugares más oscuros como el campo. La oscuridad del sur de Chile, por ejemplo, ofrece condiciones increíbles para la observación a simple vista.

2. Apoyarse en la tecnología: Beamin recomienda usar aplicaciones móviles para el celular, como Stellarium (completamente gratuita) o Sky. Estas apps te permiten apuntar el teléfono al cielo para identificar qué punto brillante es un planeta o una estrella. Además, destaca que cuentan con un modo de visión nocturna que tiñe la pantalla de rojo para evitar encandilarse en la oscuridad.