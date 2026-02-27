Un inesperado y divertido momento se tomó la transmisión en vivo de Contigo en la Mañana, el matinal de Chilevisión, cuando en plena emisión ingresaron funcionarios al estudio para retirar una gráfica que había quedado instalada tras grabaciones de TNT Sports Chile.

La escena, que fue compartida por las redes oficiales del canal con el mensaje “Cosas que pasan en vivo 😂”, mostró cómo el equipo debía sacar parte de la escenografía deportiva mientras el programa estaba al aire, generando risas inmediatas en el estudio y entre los televidentes.

El momento rápidamente se viralizó y los comentarios no tardaron en aparecer. “Eso de pagar el arriendo 50/50 tiene sus consecuencias jajajajajja”, escribió un usuario, aludiendo a que ambas señales operan desde las instalaciones de Machasa, en Santiago Centro.

Otro agregó: “Estamos claros que comparten el mismo estudio 😂😂”, mientras que algunos bromearon con antiguos contratos televisivos: “Se les terminó el contrato con CNN y se les olvidó sacarlo JAJAJAJA”.

TNT Sports Chile comparte sede con Chilevisión y CNN Chile en el complejo de Machasa, donde se concentran producciones y transmisiones en vivo.

Esta vez, lejos de generar tensión, el episodio fue tomado con humor por el equipo del matinal y por la audiencia, que convirtió el impasse en uno de los momentos más comentados de la jornada en redes sociales.