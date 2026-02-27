;

Habían empezado las pifias: el inesperado chiste con el que Piare con Pe enfrentó al “Monstruo” de Viña 2026

La comediante vivió un instante de tensión cuando desde la galería comenzaron los abucheos, pero logró revertir el momento con una broma que distendió el ambiente y terminó llevándose las Gaviotas de Plata y Oro.

Cristóbal Álvarez

La humorista Piare con P se presenta en la Quinta Vergara, durante la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

La humorista Piare con P se presenta en la Quinta Vergara, durante la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. / Oscar Guerra

La comediante Piare con Pe logró imponerse en la cuarta jornada del Festival de Viña del Mar 2026 y se llevó las Gaviotas de Plata y Oro, pese a un inesperado momento de tensión que interrumpió su presentación en la Quinta Vergara.

En concreto, la humorista enfrentó pifias provenientes de la galería que, en un comienzo, parecían apuntar a su desempeño, pero que finalmente se debieron a un sorpresivo incidente.

La comediante comenzó su rutina con seguridad y rápidamente conectó con el “Monstruo”. Sin embargo, cuando llevaba poco más de una hora de show, desde la galería comenzaron a escucharse abucheos que la tomaron por sorpresa.

Minutos después se informó que el revuelo se debía a la búsqueda de una niña extraviada, lo que generó preocupación en el recinto.

Lejos de desestabilizarse, la comediante reaccionó en el momento con una broma que distendió el ambiente. “¿Qué? No entiendo. ¿Niña perdida? ¿Yo? Oye, cuiden a las cabras chicas, hue... oh’. Vamos a llamar a los del Corfo para que se los quiten”, lanzó desde el escenario, antes de retomar su rutina.

El episodio no pasó a mayores y, tras continuar con su espectáculo, Piare con Pe cerró la noche con el respaldo del público y los máximos galardones que entrega el certamen viñamarino.

