Campaña busca garantizar la educación de 85 niños, niñas y adolescentes con cáncer: así puedes donar

La Fundación Nuestros Hijos lanzó una colecta para financiar transporte, útiles, apoyo psicológico y otros recursos clave que permiten a niños en tratamiento oncológico continuar sus estudios durante 2026.

Pablo Castillo

Con el inicio del año escolar 2026, Fundación Nuestros Hijos lanza su campaña “¡Mi vuelta a clases es contigo!”, una iniciativa solidaria que busca reunir más de $50 millones de pesos para apoyar a los 85 estudiantes oncológicos que actualmente forman parte de sus colegios hospitalarios.

Cada niño, niña y adolescente requiere un apoyo integral equivalente a $640.000 anuales, lo que permite cubrir todo lo necesario para que puedan ejercer su derecho a la educación, aun en medio del tratamiento contra el cáncer.

El apoyo incluye transporte especializado desde su casa al colegio y de regreso, fundamental porque no pueden exponerse a contagios y muchos usan silla de ruedas o dependen de oxígeno, además de uniformes, útiles, arteterapia, salidas pedagógicas, apoyo psicológico, colaciones y personal de apoyo en el aula para quienes lo necesitan regularmente.

Para facilitar la participación de más personas que deseen donar a la causa, la Fundación habilitó la opción de financiar un kit o paquete semestral de $320.000 por estudiante, permitiendo que una persona pueda donar el semestre completo o que grupos de amigos, familias o equipos de trabajo se organicen para reunir ese monto.

En Chile, el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en niños mayores de un año. Sin embargo, gracias a los avances médicos, la sobrevivencia supera el 80%. Esto hace aún más urgente asegurar que, mientras enfrentan la enfermedad, los niños no queden fuera del sistema escolar ni pierdan su proceso formativo y social.

“Para un niño con cáncer, volver a clases no es solo abrir un cuaderno. Es mantener la esperanza, la rutina y el vínculo con sus sueños. Cada aporte es una forma concreta de decirles que no están solo”, señala la doctora Marcela Zubieta, presidenta de Fundación Nuestros Hijos.

Sitio oficial de la Fundación para donar.

