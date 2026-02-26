Campaña busca garantizar la educación de 85 niños, niñas y adolescentes con cáncer: así puedes donar

Con el inicio del año escolar 2026, Fundación Nuestros Hijos lanza su campaña “¡Mi vuelta a clases es contigo!”, una iniciativa solidaria que busca reunir más de $50 millones de pesos para apoyar a los 85 estudiantes oncológicos que actualmente forman parte de sus colegios hospitalarios.

Cada niño, niña y adolescente requiere un apoyo integral equivalente a $640.000 anuales, lo que permite cubrir todo lo necesario para que puedan ejercer su derecho a la educación, aun en medio del tratamiento contra el cáncer.

El apoyo incluye transporte especializado desde su casa al colegio y de regreso, fundamental porque no pueden exponerse a contagios y muchos usan silla de ruedas o dependen de oxígeno, además de uniformes, útiles, arteterapia, salidas pedagógicas, apoyo psicológico, colaciones y personal de apoyo en el aula para quienes lo necesitan regularmente.

Para facilitar la participación de más personas que deseen donar a la causa, la Fundación habilitó la opción de financiar un kit o paquete semestral de $320.000 por estudiante, permitiendo que una persona pueda donar el semestre completo o que grupos de amigos, familias o equipos de trabajo se organicen para reunir ese monto.

En Chile, el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en niños mayores de un año. Sin embargo, gracias a los avances médicos, la sobrevivencia supera el 80%. Esto hace aún más urgente asegurar que, mientras enfrentan la enfermedad, los niños no queden fuera del sistema escolar ni pierdan su proceso formativo y social.

“Para un niño con cáncer, volver a clases no es solo abrir un cuaderno. Es mantener la esperanza, la rutina y el vínculo con sus sueños. Cada aporte es una forma concreta de decirles que no están solo”, señala la doctora Marcela Zubieta, presidenta de Fundación Nuestros Hijos.