Este es el grupo de personas que está más endeudado en Chile: promedio supera los $12 millones

El último informe USS-Equifax reveló que más de 653 mil personas mantienen compromisos impagos por sobre ese monto.

Cristóbal Álvarez

Durante el cierre de 2025, el endeudamiento impago en Chile mostró una leve alza general, pero con un aumento significativo en el segmento de personas que mantienen deudas superiores a los $3 millones.

Según el reporte, elaborado por la Universidad San Sebastián y Equifax, este tramo registró un crecimiento de 7,3% en doce meses, el mayor entre todos los segmentos analizados. En total, 653.391 personas mantienen compromisos impagos por sobre ese monto, lo que representa el 16,5% del total de morosos a diciembre del año pasado.

En términos generales, la tasa de morosidad —medida como la proporción de personas con deudas impagas sobre la población mayor de 18 años— alcanzó el 25,2%, con un incremento de 0,1 puntos porcentuales en un año. Aunque el alza fue marginal, interrumpió la tendencia a la baja que se había observado desde 2023.

El análisis muestra un patrón claro en el grupo con deudas superiores a $3 millones. El 61% corresponde a hombres y el 39% a mujeres. En cuanto al estado civil, el 48% son personas solteras y un 8% separadas o divorciadas, cifra que supera ampliamente al 41% de personas casadas.

Los datos también revelan que la mayor concentración de morosos en este segmento se encuentra en edades productivas. Un 49% tiene entre 30 y 44 años, mientras que otro 32% corresponde al tramo entre 45 y 59 años, según consigna El Mercurio.

