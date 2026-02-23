;

Sueldos en Chile: empresas proyectan alzas de 5,1% para 2026, según encuesta Mercer

Un estudio de Mercer Chile revela cuánto subirían los salarios en 2026 y qué rol jugará el IPC en los reajustes.

Juan Castillo

Las empresas en Chile proyectan incrementos salariales moderados pero al alza durante 2026, en un contexto de mayor estabilidad inflacionaria, aunque aún marcado por presiones de costos y competitividad.

Así lo revela la Encuesta Spot Pulso Salarial y Prácticas Profesionales 2026, elaborada por Mercer Chile, que anticipa un incremento promedio de 5,1% en los sueldos durante el próximo año .

El estudio, aplicado en enero a 105 organizaciones de distintos rubros —como consumo masivo, tecnología, servicios financieros, ingeniería y utilities—, muestra además una mediana de reajuste de 5,0%, levemente superior a la registrada en 2025. El dato refleja que las compañías buscan equilibrar competitividad salarial y sostenibilidad financiera, en un escenario menos volátil que el de años anteriores.

El IPC sigue siendo clave, pero no el único factor

Uno de los principales hallazgos del sondeo es que el 89,5% de las empresas considera el IPC dentro de sus prácticas de incremento salarial, ya sea como referencia o como garantía directa en contratos y políticas internas. En promedio, los reajustes asociados exclusivamente al IPC alcanzarían un 3,5%, mientras que los aumentos por mérito y/o mercado llegarían a 3,7%.

Desde Mercer Chile, la directora de Carrera, Agustina Bellido, explicó que “el 2025 cerró con incrementos promedio de 4,9%, y para 2026 vemos una leve alza en las proyecciones”, lo que evidencia un esfuerzo de las compañías por mantener salarios competitivos sin comprometer su viabilidad financiera.

El informe también detalla que el 86,7% de las organizaciones planea otorgar reajustes con certeza en 2026, ya sea vía IPC, mérito, mercado o negociaciones colectivas. El porcentaje restante corresponde, en su mayoría, a empresas sin políticas formales de incrementos, que evalúan ajustes caso a caso según resultados y contexto del negocio.

En cuanto a la aplicación, los ajustes por IPC suelen realizarse de forma trimestral, mientras que los aumentos por mérito y mercado se concentran entre marzo y abril. Además, un 32% de las empresas anticipa incrementos ligados a instrumentos colectivos durante 2026.

Con este panorama, el mercado laboral chileno se prepara para un nuevo ciclo de reajustes donde la inflación importa, pero ya no define por sí sola las decisiones salariales.

¿Crees que un alza promedio de 5,1% será suficiente para enfrentar el costo de la vida en 2026?

