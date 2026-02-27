;

Capturan en República Dominicana a presunto autor de homicidio ocurrido en cercanías de la Vega Central

El imputado, que huyó de Chile por un paso no habilitado, fue localizado tras una coordinación internacional entre Carabineros, Interpol y organismos de Colombia y Perú.

Mario Vergara

Un complejo operativo de inteligencia internacional culminó este 27 de febrero de 2026 con la detención en República Dominicana de un sujeto de 41 años, acusado de un homicidio ocurrido en la comuna de Independencia durante el año pasado. El arresto fue posible gracias a una investigación coordinada entre Carabineros de Chile, Interpol y organismos de seguridad de Colombia y Perú, quienes lograron rastrear el paradero del imputado tras meses de permanecer en la clandestinidad.

Los hechos que se le imputan se remontan a la noche del 18 de junio de 2025, alrededor de las 22:00 horas, en la intersección de las calles Antonia López de Bello con Salas, en las cercanías del sector de la Vega Central. En ese lugar, la víctima, un ciudadano venezolano de 25 años, se encontraba junto a su pareja, de nacionalidad dominicana. Según los antecedentes policiales, el atacante, quien era la ex pareja de la mujer, llegó al sitio premunido con un arma de fuego y efectuó diversos disparos contra el joven, provocándole la muerte de forma instantánea antes de huir en un vehículo.

Fuga y rastreo internacional

De acuerdo a los antecedentes recabados por Carabineros, el presunto autor, también de nacionalidad dominicana, abandonó Chile de manera irregular a través de un paso no habilitado poco después del crimen. Ante esta situación, las autoridades chilenas gestionaron una notificación roja internacional para alertar a las policías de la región sobre su peligrosidad y requerimiento judicial.

La investigación contó con el apoyo fundamental del Oficial de Enlace de Carabineros y el Grupo Conjunto Contra el Crimen Organizado (GCO) en Colombia. Mediante estas coordinaciones, se logró establecer que el sujeto se desplazó desde Lima, Perú, hacia territorio dominicano, donde finalmente fue interceptado por agentes de Interpol de ese país.

Proceso de extradición

Tras materializarse la detención, la información fue remitida de inmediato al Ministerio Público y a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX). Esta última entidad será la encargada de liderar los trámites legales necesarios para concretar el proceso de extradición del imputado, con el fin de que enfrente a la justicia chilena por el delito de homicidio.

Este procedimiento destaca la efectividad de las redes de cooperación policial en el continente para combatir la impunidad en delitos de alta connotación social. Por ahora, el sujeto permanece bajo custodia de las autoridades dominicanas a la espera de que se resuelva su traslado definitivo hacia territorio nacional.

