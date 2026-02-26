;

Tras suspensión de la medida: Contraloría ratifica que municipio de Ñuñoa puede cambiar el nombre a la calle “República de Israel”

El organismo resolvió que los municipios tienen la atribución legal de modificar las vías bajo su administración siempre que cumplan los requisitos previstos.

Mario Vergara

Tras suspensión de la medida: Contraloría ratifica que municipio de Ñuñoa puede cambiar el nombre a la calle “República de Israel”

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen clave que pone fin a la controversia por el cambio de nombre de la actual calle “República de Israel” en la comuna de Ñuñoa. En el documento N° D81/2026, firmado por el contralor (s) Víctor Hugo Merino, el organismo ratificó que las municipalidades del país cuentan con la facultad legal expresa para modificar la denominación de las vías y bienes nacionales de uso público que se encuentren bajo su administración.

La controversia se originó luego de que el Concejo Municipal de Ñuñoa acordara en diciembre de 2024 retomar la denominación histórica de “Nueva Ñuñoa”. Sin embargo, la ejecución del cambio fue frenada por el alcalde Sebastián Sichel, cuya administración solicitó un pronunciamiento a la CGR ante posibles impedimentos legales derivados de dictámenes antiguos que sugerían que nombres asignados por ley solo podían ser modificados por otra norma legal.

De acuerdo con el análisis jurídico de la Contraloría, la entrada en vigencia de la Ley N° 18.695 (Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades) derogó las restricciones anteriores que limitaban estos cambios a decretos supremos o leyes específicas. El dictamen establece que dicha ley facultan al municipio y a su concejo para realizar estas modificaciones, previo informe del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil.

Rechazo a las presentaciones

El ente fiscalizador desestimó los argumentos presentados por la Asociación de Entidades Judías de Chile, representadas por Ariela Agosin, quienes sostenían que la modificación no era procedente. Por el contrario, la CGR acogió la tesis de que la normativa vigente otorga plena autonomía a los gobiernos locales en esta materia, procediendo a reconsiderar el dictamen N° 4.703 de 1994 que servía de base para la objeción del municipio.

Frente a esta resolución, el abogado Luis Mariano Rendón, representante del colectivo “Ñuñoa por Palestina”, expresó su satisfacción y calificó la consulta del alcalde como una medida “meramente dilatoria”. Rendón enfatizó que la decisión del Concejo representa un “repudio al genocidio” y una acción soberana de los vecinos. “Esperamos que ahora el alcalde ejecute sin más tardanza el acuerdo y dicte el decreto municipal”, puntualizó el jurista tras conocerse el fallo.

