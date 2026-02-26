Trabajador relata momentos de tensión por incendio en Independencia: “La mayor preocupación era una explosión”

Un trabajador de una empresa textil ubicada en la comuna de Independencia relató los minutos de angustia vividos tras el incendio que afectó durante la mañana a parte del recinto industrial, específicamente al sector de bodegas. El siniestro generó un amplio despliegue de Bomberos y obligó a evacuar preventivamente a todo el personal, ante el riesgo de propagación y una eventual explosión.

Según el testimonio entregado a Radio ADN, el fuego ya estaba completamente declarado cuando los primeros trabajadores llegaron al lugar. “Llegamos acá y ya estaba todo el incendio, estaba tomado la parte de bodega”, señaló el trabajador identificado como Esteban, explicando que el avance de las llamas estuvo a punto de alcanzar otros sectores clave de la empresa.

Afortunadamente, el incendio no dejó personas lesionadas, situación que fue destacada por los propios trabajadores. “No hay personas lesionadas, gracias a Dios”, afirmó, subrayando que la rápida evacuación permitió evitar una tragedia mayor.

Empresa antigua y alto riesgo estructural marcaron la emergencia

El trabajador explicó que la emergencia ocurrió justo antes del inicio habitual de la jornada laboral, fijada a las 08:00 horas. En ese horario, solo un grupo reducido de personas se encontraba en el lugar. “Al principio siempre llegan tres o cuatro personas que son los que abren la empresa, y ellos creo que dieron el aviso”, relató.

Uno de los factores que más preocupó a quienes estaban en el recinto fue la antigüedad de la infraestructura. De acuerdo con el testimonio, se trata de una empresa con décadas de funcionamiento y una estructura altamente vulnerable al fuego. “Es una empresa muy antigua. Casi todas las cosas son casi 100% de madera, todo adentro, la estructura”, explicó.

La mayor alarma, sin embargo, estuvo relacionada con el riesgo de una explosión. El trabajador detalló que el incendio se produjo muy cerca de una zona especialmente peligrosa. “Está muy cerca de la bodega donde hay dos galones gigantes de gas que abarca toda la empresa. Esa es la mayor preocupación, que puede explotar”, advirtió.

Bomberos logró contener el avance de las llamas antes de que alcanzaran los galpones posteriores, donde se realiza la producción de telas, evitando así daños aún más graves y un posible escenario catastrófico.

Mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del incendio —que preliminarmente podría estar asociado a una falla eléctrica—, los trabajadores y autoridades valoran que no haya víctimas que lamentar.